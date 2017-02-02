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Washington Post'a göre, 2017'de darbe olma ihtimalinin yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye de var!

"Darbe girişimi yaşanırsa başarı şansı yüzde 40"

02 Şubat 2017 13:18

Washington Post gazetesi, 2017'de darbe yaşanma riski en yüksek ülkeleri sıraladı. İlk 30 ülke arasında çoğunlukla Afrika ülkeleri yer alırken, Türkiye de listede 5'inci sıradan yer aldı.

Habertürk'ün çevirisine göre, Türkiye'de bu yıl bir darbeyle karşılaşma ihtimali yüzde 10. Ayrıca eğer bir darbe girişimi yaşanırsa ise başarı şansının yüzde 40 olduğu tahminine yer verildi.

2017'de bir darbe girişiminin, Türkiye'nin de dahil olduğu 30 ülkeden birinde yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğu iddia edildi.

Gazetenin listesinde yüzde 12 ile Burundi birinci sırada yer alırken, Tayland yüzde 11 ile onu takip etti.

Rusya'nın yüzde 6'lık bir oranla 20'nci sıradan sokulduğu listenin analizinde ise, Türkiye'deki darbe riskinin nedenleri arasında iki ülke arasındaki yakınlaşma gösterildi.

ABD, listede, yüzde 2'lik bir oranla 102'nci sırada verildi.

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