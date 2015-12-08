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Dünya

Washington Post: Türkiye’de basın özgürlüğü kriz noktasına ulaştı

"Erdoğan, Türkiye'nin demokrasisini döve döve sönükleştiriyor"

08 Aralık 2015 11:11

Washington Post, başyazısında gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasına ayırırken, Türkiye’deki basın özgürlüğünün kriz noktasına ulaştığına değinildi.

Cumhuriyet’in haberine göre “Erdoğan’ın şiddetli tepkisi gazetenin sakıncalı bir gerçeği ortaya çıkardığına işaret ediyor” denilen yazıda, ekim ayında 8 uluslararası basın özgürlüğü kurumunun Türkiye’de “acil soruşturma” gerçekleştirdiği, gazetecilere yönelik fiziksel saldırılardan medya kurumu baskınlarına, tehditkâr söylemden terörle mücadele yasalarının gazetecilere karşı kullanılmasına dek pek çok vaka tespit ettikleri kaydediliyor.

Yazı, şu tespitle son buluyor: “Tüm bunların gerisinde Erdoğan’ın olağandışı iktidar hırsı bulunuyor. Kendisini en yüce lider olarak kutsayacak anayasa değişikliği planının bir parçası. Erdoğan, otokrasiye giden yolda medyayı ve onunla birlikte Türkiye’nin demokrasisini döve döve sönükleştiriyor.”

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