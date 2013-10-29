Washington Post: Türkiye artık ABD koruması altında değil

Washington Post gazetesinin editör yardımcısı ve dış politika yazarı Jackson Diehl, "Hayale dayalı dış politika" başlığını kullanıldığı köşe yazısında Barack Obama Yönetiminin Ortadoğu politikasını eleştiri yağmuruna tutuyor.

Obama Yönetiminin politikalarının ABD ile en yakın müttefiklerinin bazıları arasında sıkıntı yarattığını öne süren Diehl, bu çerçevede Washington'un Suriye konusunda kimyasal silahları yok etmeyi öncelik olarak benimsemesi, İran'ın nükleer programına ağırlık verirken bu ülkenin "terörü kullanma çabasının ve bölgesel hakimiyetini elde etmeyi yönelik vekalet savaşlarının göz ardı edilmesini" örnek gösteriyor.

"Obama Yönetiminin yaklaşımı ile problem, Suriye iç savaşı ve bölgedeki diğer ihtilafların, Obama'nın "özlü' olarak nitelediği ABD çıkarlarına tehdit oluşturmadığını varsaymaktır" diyen Diehl şunları da yazıyor:

"Bir an varsayalım ki El Kaide'nin Suriye'nin doğusundaki yeni üssü, Hizbullah'ın Lübnan'a on binlerce füzeyi konuşlandırması ve ABD'nin teşvik ettiği Irak'ın siyasi sistemi, Amerika için bir tehdit oluşturmuyorlar. Durum böyle olsa da yine ABD'nin bölgedeki müttefikleri, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye 'yi hayati çıkarlarının artık ABD'nin koruması altında olmadığı korkutucu bir yeni dünyada mahsur bırakıyor." (ANKA)