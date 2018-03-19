Washington Post: Trump, Suriye'den çıkmak için Suudi Arabistan Kralı Selman'dan 4 milyar dolar istedi

Amerikan Washigton Post gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çıkmak için Suudi Arabistan Kralı Selman'dan 4 milyar dolar istediği iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, başta Suriye olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi etkileyen kriz hakkında Washington Post gazetesi, Aralık ayında Suudi Arabistan Kralı Selman ile ABD Başkanı Trump arasında önemli bir telefon görüşmesi geçtiğini aktardı. Gazetenin haberinde Trump, ABD’nin Suriye’deki varlığını çekmek için Kral Selman’dan 4 milyar dolar istediği öne sürüldü. Konuşmanın sonunda ABD yetkilileri tarafların anlaştığını iddia ederken, Beyaz Saray’ın Suudi Arabistan’dan para ve diğer ülkelerden de Suriye’de istikrar sağlamak için destek istediği belirtildi.

Washington Post’un haberinde bu hafta ABD’de temaslarda bulunan Suudi yetkililerin müzakereye devam ettiği ifade edilirken, Trump’ın IŞİD’e karşı zaferini ilan etmeye yakın olduğu ve bu sebeple ABD askerlerini bölgeden çekmeye sıcak baktığı ifade edildi. Trump geçtiğimiz hafta, “Onları bölgeden kovduk. IŞİD tamamen bitene kadar durmayacağız. IŞİD bunu asla tahmin edememişti” açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan Washington Post’un haberinde Türkiye’ye yönelik açıklamalarda, Tillerson ile Trump arasındaki sürtüşmeye dikkat çekildi. ABD yönetiminde Beşar Esad’ın geleceği ve bölgedeki barış süreci hakkında kafa karıştıran açıklamaların yapıldığı ve henüz bir fikir birliğine varılamadığı belirtildi. Haberde, PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin açıklamalarına yer verildi. Ankara’nın itirazlarına rağmen ABD’nin silah ve lojistik yardımı yaptığı SDG’den yetkililerin Türkiye’yi düşman olarak gördüğü ifade edilirken, bu konuda da örgüt içerisinde ve ABD yönetiminde fikir ayrılığı yaşandığı belirtildi.