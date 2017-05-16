Washington Post: Trump Rusya'yla gizli bilgiler paylaştı

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD ile ilgili son derece gizli bilgileri Beyaz Saray ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile paylaştığını iddia etti. Gazetenin ABD hükümeti yetkililerine dayandırdığı haberde, söz konusu bilgilerin ABD’nin müttefiği olan bir ülkenin istihrabarat servisinden elde edildiği belirtildi.

Geçen hafta çarşamba günü Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede Trump’ın Lavrov’a "uçak kabinlerinde dizüstü bilgisayar kullanma yasağı ile bağlantılı terör örgütü IŞİD tehdidine yönelik detayları" aktardığı öne sürüldü. Bu esnada ABD Başkanı’nın bilgilerin hangi kentte toplandığını da dile getirdiği bildirildi. Haberde ABD’li yetkililerin gazeteden "söz konusu IŞİD tehdidinin ayrıntılarının yayımlanmamasını rica ettikleri" ifade edildi.

Gazateye demeç veren ABD hükümet temsilcisi, müttefik ülkenin bu bilgilerin Rusya’ya aktarılmasına izin vermediğini de aktardı. İsminin gizli kalmasını isteyen yetkili Trump’ın, Beyaz Saray’daki görüşmede Lavrov’a eşlik eden Rus Büyükelçi Sergey Kislyak’a ise "müttefiklerimizlerimizle paylaştıklarımızdan çok daha fazla bilgi verdi" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray ise bu iddiaları reddetti. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster pazartesi akşamı Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu akşam kamuoyuna servis edilen bilgi yanlıştır" diye konuştu. Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı’nı dahil iki üst düzey yetkilinin de bulunduğuna dikkat çeken McMaster, söz konusu iddiaların yaşanmadığı söyledi. Ulusal Güvenlik Danışmanı görüşmede hiçbir "zaman aralığı", "istihbarat yöntemleri" ya da "kaynakların" paylaşılmadığını kaydetti. Başkan Trump’ın kamuoyunun bilmediği hiçbir askeri operasyona da değinmediğini ifade eden McMaster "Başkan Trump’ın ABD halkının güvenliğinden daha fazla ciddiye aldığı hiçbir şey yok" diye konuştu. Ancak McMaster Trump’ın bazı gizli bilgileri aktarmış olabileceğini ise açık bir biçimde yalanlamadı. McMaster, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’ndaki kısa açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan oradan ayrıldı.

Haberin yazarlarınan Greg Miller ise CNN'de katıldığı bir programda McMaster’ın yaptığı açıklamaya ilişkin araştırmalarının çürütülemediğini savundu. Miller, Beyaz Saray’ın "kelimelerle oynadığını" öne sürdü.

Mart ayından bu yana yedi Müslüman ülkeden ABD’ye yapılan uçuşlarda kabinlerde dizüstü ya da tablet bilgisayar gibi büyük elektronik cihazların alınması yasak. Gerekçesi ise bu elektronik cihazların içine patlayıcı madde saklanabileceği yönündeki endişe.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, BD/BÖ