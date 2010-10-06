-WASHINGTON POST: TALİBAN İLE HÜKÜMET GİZLİ GÖRÜŞME YAPIYOR WASHINGTON (A.A) - 06.10.2010 - Amerikan Washington Post gazetesi, Afganistan'da Devlet Başkanı Hamid Karzai liderliğindeki hükümet ile Taliban örgütünün üst düzey temsilcilerinin yıllardır süren savaşı sona erdirme hedefiyle gizli görüşmelere başladığını yazdı. Gazete, adlarını belirtmediği Afgan ve Arap kaynaklara dayanarak, ilk aşamalarının yürütüldüğünü belirttiği görüşmelerin, bir yıl önce bir sonuca ulaşamadan sonlandırılan Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki görüşmelerin devamı olduğunu kaydetti. Habere göre kaynaklar, görüşmelere katılan Taliban temsilcilerinin, Afgan Talibanı'nın Pakistan'da üslenen yapılanması olan Ketta Şura grubu ve lideri Muhammed Ömer adına konuşma yetkisi bulunduğunu düşünüyor. Ömer'in temsilcilerinin daha önce ısrarla, yabancı birlikler Afganistan'dan çekilmeden görüşme yapmalarının olanaksız olduğunu vurguladıklarına işaret edilen haberde, Ketta Şura'nın, bazı Taliban isimlerinin Afgan hükümetinde yer alacağı, Amerikan ve NATO askerlerinin üzerinde mutabakata varılan bir tarihte ülkeden çekileceği bir anlaşma üzerinde düşünmeye başladığı ifade edildi. Post'un haberinde bazı kaynaklar, görüşmelere, ABD'nin insansız uçaklarla geçen haftalarda hedef aldığı, Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesi ile yakınlarındaki Afganistan vilayetlerinde üslenen Taliban'ın Hakkani fraksiyonunun katılmadığını söyledi. Karzai hükümeti geçen haftalarda, savaşa son verme çabaları çerçevesinde Taliban'la görüşmeler için çalışmak üzere 70 kişilik barış konseyi kurmuştu. Afganistan'da Taliban'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise Karzai'nin oluşturduğu Yüksek Barış Konseyinin reddedildiği ifade edilmişti.