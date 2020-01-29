Washington Post'ta 'Kobe Bryant tweeti' krizi büyüyor: Uzaklaştırılan gazeteci görevine dönse de açıklama istedi

T24 Dış haberler

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın ölümünün ardından ünlü oyuncunun tecavüz davasıyla ilgili haberleri gündeme getirdiği için sosyal medyada tepki gösterilen ve "idari izin" adı altında görevden uzaklaştırılan Washington Post muhabiri Felicia Sonmez'in tekrar çalışmasına izin verildi.

Sonmez, göreve dönmesinin ardından Washington Post'a tepki gösteren bir mesaj yayımladı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Marty Baron'un kendisine, "Paylaşımların bu kuruma zarar veriyor" ifadesini içeren bir e-post attığını aktaran Sonmez, "Umarım Washington Post haber merkezi liderleri gazetecilerine sadece fiziksel güvenlikleri tehlikede olduğunda öncelik vermekle kalmaz ve gerçekleri söyledikleri için cezalandırılmamalarını sağlar" dedi.

Sonmez, uzaklaştırılmasının gazetenin yayın ilkeleriyle çeliştiğini de ifade etti. Politika muhabiri, Baron'un okuyuculara ve çalışanlara açıklama yapmasını talep etti.

Washington Post'tan yapılan açıklamada Sonmez'in paylaşımlarının "yanlış zamanda yapıldığı" belirtilse de Bryant ile ilgili tweetin kurumun sosyal medya ilkelerini ihlal etmediğine karar verildiği aktarıldı.

Muhabir Sonmez, Bryant'ın ölümünün ardından tecavüz soruşturmasına yer veren eski bir Daily Beast haberini Twitter hesabından paylaşmıştı. Paylaşımın ardından ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr. dahil birçok kişi Sonmez'e sert bir şekilde tepki göstermişti.

Tepkilerin üzerine dün açıklama yapan Sonmez, "Bana yorum yapan, tehdit eden 10 bin kişi lütfen zaman ayırın ve 3 yıl önce benim bile yazmadığım şu haberi okuyun. Herhangi bir kamuya mâl olmuş biri ne kadar seviliyor olursa olsun her yönüyle hatırlanmalı. Bana öfke ve tehditle yaklaşanlar bu davalarda sessiz kalmak zorunda kalan insanlar için baskı oluşturuyor" demişti.