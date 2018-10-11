Washington Post: Prens Selman, Kaşıkçı'nın yakalanması için operasyon emri vermişti

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilerek tutuklanması için operasyon emri verdiği öne sürüldü.

Washington Post'un ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın İstanbul'da ortadan kaybolmasının, prens Selman'ın bu emriyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Gazeteye ismini vermeden konuşan bir yetkiliye göre, Selman ve diğer bazı Suudi yetkililerin, iş ve koruma karşılığında Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a getirmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaşıkçı'nın ise, söz konusu teklifi reddederek, bir arkadaşına "Şaka mı yapıyorsun, onlara en ufak bir güvenim yok" dediği belirtildi.

Ayrıca, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ulaştıkları istihbaratın, 'Kaşıkçı'ya zarar verme amaçlı değil, yalnızca tutuklama amaçlı' olduğu aktarıldı.

Öte yandan eski bir ABD yetkilisi, ABD'nin Kaşıkçı'nın yakalanmasına ilişkin istihbaratı 'tutuklama operasyonu' olarak değerlendirerek, herhangi bir uyarıda bulunmaya gerek görmediğini belirtti ve "Eğer raporlanan yakalama olayında herhangi bir şiddet eyleminin planlandığını gösteren bir şey olsaydı, evet, o zaman uyarmaları gerekirdi" ifadelerini kullandı.