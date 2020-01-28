Washington Post, Kobe Bryant'ın tecavüz haberlerini hatırlatan muhabirini uzaklaştırdı

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Washington Post muhabiri Felicia Sonmez, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'ın ölümünün ardından Bryant hakkında birkaç yıl önce açılan tecavüz soruşturmasını aktaran bir haberi paylaştığı için linç edildi. Washington Post ise Twitter'da yaptığı paylaşımın ardından muhabiri uzaklaştırdı.

Kobe Bryant ve kızı dün bir helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Bryant'ın ardından pek çok kişi anma mesajları yazarken Washington Post muhabiri Felicia Sonmez, kendi Twitter hesabından Bryant'a yönelik tecavüz suçlamalarını içeren eski bir haberi paylaşarak hatırlatma yaptı.

Birkaç yıl önce bir otel lobisinde alışan 19 yaşında bir kadın, Bryant'ın odasında kendisine tecavüz ettiğini polise ihbar etmiş, kısa bir süre içinde mahkemede ifade vermeyi reddetmişti. Bryant olayın ardından ilişkinin karşılıklı rıza ile yaşandığını iddia etse de daha sonra özür dileyerek "O akşamki davranışlarım ve onun yaşadığı sonuçlar için özür dilerim" demişti.

Muhabir Sonmez, Bryant'ın ölümünün ardından tecavüz soruşturmasına yer veren eski bir Daily Beast haberini Twitter hesabından paylaştığında linç edildi. Bryant'ı sevenler Sonmez'e tepki verirken tepkiler ölüm tehditlerine kadar vardı. Tepki gösterenlere ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu da katıldı ve "Siz Washington Post muhabirleri hiç nerede bulacağınızı bilmezsiniz değil mi?" dedi.

Tepkilerin üzerine açıklama yapan Sonmez, "Bana yorum yapan, tehdit eden 10 bin kişi lütfen zaman ayırın ve 3 yıl önce benim bile yazmadığım şu haberi okuyun. Herhangi bir kamuya mâl olmuş biri ne kadar seviliyor olursa olsun her yönüyle hatırlanmalı. Bana öfke ve tehditle yaklaşanlar zaman bu davalarda sessiz kalmak zorunda kalan insanlar için baskı oluşturuyor" dedi.

Tweetlerin ardından Washington Post ekibi Sonmez'i idari izne çıkarma kararı aldı. Yönetici Editör Tracy Grant, "Muhabir Felicia Sonmez, Kobe Bryant'ın ölümü hakkında attığı tweetlerin Washington Post sosyal medya politikasına uygunluğu incelenirken yönetim iznine ayrıldı." dedi.