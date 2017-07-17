Washington Post: Katar krizine siber saldırı yol açtı

Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) krize gerekçe olarak kullanmak üzere Katar hükümetinin resmi internet sitesini manipüle edip yalan haber yayınlattığı iddia edildi.

ABD istihbarat servislerinin raporuna dayandırılan habere göre BAE yönetimi 23 Mayıs'ta konuyu görüşmüş ve ertesi gün Katar Haber Ajansı'nın internet sayfasında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani'nin sözde İran'ı övdüğü ve İsrail ile dostluk ilişkilerinden söz ettiği bir haber yayınlanmıştı. Benzeri mesajlar haber ajansının Twitter paylaşımlarında da çıkmıştı.

Katar Haber Ajansı derhal sayfasından çıkardığı haberin hackerler tarafından eklendiğini duyurmuştu. Düzeltmeye rağmen Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır Katar medyasını bloke etmiş ve bu ülkeyle diplomatik ilişkilerine son vermişti.

BAE'den yalanlama

BAE'nin Washington Büyükelçiliği yayınladığı bildiride, gazetede çıkan haberin asılsız olduğunu ve Katar'ın resmi internet sitesine yapılan hacker saldırısıyla ilgilerinin olmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Katar'ı terörizmi desteklemekle ve Ortadoğu'nun istikrarını tehdit etmekle suçlayan Suudi Arabistan ile diğer ülkelerin yanında yer aldığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un bölge ülkelerinde yaptığı arabuluculuk görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Katar'da 10 bin dolayında Amerikan askeri üslenirken, Amerikan 5'inci filosunun bölge üssü de Bahreyn'de bulunuyor.

Katar yaptırımları uzayabilir

Diğer yandan BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş Katar ile Arap komşuları arasında arabuluculuğa ihtiyaç olduğunu ve Doha yönetimi üzerindeki baskıların sonuç vermeye başladığını söyledi. Gargaş 'uluslararası arabuluculuk kanalıyla bölgesel uzlaşmaya ihtiyaçları olduğunu' belirtti. BAE Dışişleri Bakanı '300 milyar dolarlık rezervi olan Katar'ın cihatçı ve terörist eylemlerin gayrı resmi sponsorluğunu yapmasına izin verilmemesi gerektiğini' ifade etti.

Bakan ABD ile Katar arasında terörizm ile mücadeleyi konu alan bir belge imzalanmasını olumlu karşıladıklarını sözlerine ekledi. BAE Dışişleri Bakanı Katar'a uyguladıkları yaptırımların uzun vadeli olabileceğini dile getirdi.

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DW, Reuters, ap/AG, BK