Washington Post: İstanbul'da tacizsiz gün geçmiyor

Washington Post yazarı Alyson Neel, İstanbul sokaklarında kadınların sürekli taciz edildiği söyleyerek, "Cinsiyet eşitsizliği konusunda bildiklerimin çoğu, son iki yıl yaşadığım İstanbul sokaklarında öğrendim" dedi.

Tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetin ön planda olduğu bu günlerde Washington Post tarafından yayımlanan bir makalede İstanbul'da kadınların sürekli taciz edildiği vurgulandı.

Washington Post’un "İstanbul’da, daima sokak tacizi var" başlığıyla okuyucularına yansıttığı makaleye imza atan gazeteci Alyson Neel, tüm dünyada yankılanan, 29 yaşındaki Hintli kadının otobüste yedi erkek tarafından tecavüz edilmesi olayını anımsatarak başladığı makalesine, "Cinsiyet eşitsizliği konusunda bildiklerimin çoğunu son iki yıl yaşadığım İstanbul’un sokaklarında öğrendim. İlk dersim kolay değildi” sözleriyle devam etti.

2011 yılının bahar aylarında bir otobüs durağında beklerken bir erkeğin sokak ortasında bir kadına nasıl saldırdığını gördüğünü anlatan Neel, "Müdahale etmeye çalıştığımda adam bir bıçak bana salladı ve orada duran ve beni geri çeken başka bir kişi olmasa dokunabilirdi" diye yazdı.



'Sarsıldım, şoke oldum'



Alyson Neel yazısını, "Sarsıldım ve şoke oldum ve sadece suçun arsızlığı yüzünden değil, aynı zamanda seyredenlerin kayıtsızlığı ve polisin 'özel bir meseleye' karışmayı reddettiği için de" şeklinde sürdürdü.



'Türkiye önemli ilerleme sağlasa da şiddet hâlâ büyük sorun'



Makalede Türkiye, son 20 yılda kadın hakları konusunda "önemli ilerleme" sağlamış olsa da "sosyal olarak muhafazakar olmayı sürdürdüğü, kadınlara şiddetin büyük bir sorun olmaya devam ettiği" belirtildiği makalede Hacettepe Üniversitesi'nce 2009 yılında gerçekleştirilen ve kadınların yüzde 42’sinin hayatlarının bir noktasında fiziksel veya cinsel olarak kötü muameleye uğradığını gösteren araştırmaya dikkat çekildi.



'Tacizsiz gün geçmiyor'



Alyson Neel, tacize uğramadığı gün geçmediğini, iki ay önce de adeta evinin kapısında bir grup genç erkeğin saldırısına maruz kaldığını da anlattığı makalesine şöyle noktaladı:

"Tecavüze uğramamış olsam da, her gün sokaklarda tanımadığım insanlarca kirletiliyorum. Ve ben, Kahire’den İstanbul’a, uluslararası sokak tacizi karşıtı Hollaback hareketinin doğum yeri New York’a kadar, kamuya açık yerlerde cinsel taciz ve saldırılara uğrayan milyonlarca kadından sadece biriyim."