Washington Post: IŞİD'e karşı İncirlik devrede

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesi, Amerikan ordusunun Kuzey Irak’ta IŞİD’i Basra Körfezi’ndeki üslerinden kalkan uçaklarla vurduğunu belirtti. Amerikan askeri kaynaklarına ve ABD Başkanı Barack Obama yönetiminden kaynaklara dayandırılan habere göre, Adana’daki İncirlik Üssü’nden kalkan insansız hava araçları Predatörler istihbarat uçuşlarında kullanılıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Washington Post, predatörlerden başka hava araçlarının da İncirlik’ten havalandığını öne sürdü. Gazete, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin üsleri kullandırarak ABD’nin politikası üzerinde ‘etki kazandığı’ değerlendirmesini yaptı. Bölgedeki müttefiklerini ‘zor durumda bırakmak istemeyen’ ABD uçuşların niteliğini, zamanını ve kullanılan uçakları açıklamıyor.