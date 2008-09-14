Washington Post: 'Iraklı Kürtler bölgeye yayılıyor'

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, Iraklı Kürtler'in, kendi bölgelerinin güneyinde yer alan ve ağırlıkla Arapların yaşadığı oldukça geniş bir alanı silahlı güç göndererek denetim altına aldığını ve bu durumun, gerginliğe yol açtığını yazdı.

Gazetenin haberinde, bu alanın genişliğinin, doğu-batı ekseninde 500 kilometreyi bulduğu ve güney yönünde bazı yerlerde 120 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Bölgedeki, Calavla kentinden geçilen haberde, Kürtlerin bu girişiminin, Araplar ve Amerikalı yetkililer tarafından "tahrikkar ve potansiyel olarak istikrar bozucu" olarak görüldüğü vurgulandı.

Kuzey Irak'taki ABD kuvvetlerinin komutanı Tümgeneral Mark Hertling, gazeteye yaptığı açıklamasında, "Kürtlerin bu bölgelere hızlı şekilde girmesi, nüfus yapısını değiştirmesi ve şu anda yerel Kürt yönetiminin bölgesinde yer almayan yerlere kendi bayraklarını çekmesi, yararlı değil ve gerginlikleri artırıyor" dedi.

Kerkük sorunu devam ederken Kürtlerin kendi bölgelerinin dışında Nineveh, Tamim, Selahaddin ve Diyala eyaletlerine silahlı güç gönderdiği belirtildi. Washington Post gazetesi, Kürtlerin bu girişimi üzerine Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin de, geçen haftalarda bölgeye doğru Irak birliklerini gönderdiğini kaydetti.

Sincar bölgesindeki yerel Arap lider Abdullah Acil el-Yaver, Washington Post'a açıklamasında, Kürt güçlerinin, bazı Arapları evlerinden kovduğunu, bazılarını gözaltına aldığını ve Kürt bölgesindeki hapishanelerde onlara işkence yaptığını anlatarak, "Kürtler, Gestapo gibi. Davranış biçimleri, Saddam Hüseyin'in yaptığının aynısı" dedi.