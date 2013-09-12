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Dünya

Washington Post: CIA Suriyeli muhaliflere silah sevkıyatına başladı

CIA'ın Suriyeli muhalif gruplara ilk aşamada hafif silah, cephane, arazi araçları, tıbbi ve iletişim malzemeleri vermeye başladığı belirtildi

12 Eylül 2013 15:07

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in iki haftadır Suriyeli muhaliflere silah sağladığı iddia edildi. CIA, Suriyeli muhalif gruplara, hafif silahlar, cephane, arazi araçları, tıbbi ve iletişim malzemeleri sağlıyor.
 
Amerikan Washington Post gazetesi, Obama yönetiminin Suriyeli muhaliflere haftalar önce söz verdiği ancak bir türlü gerçekleşmeyen silah sevkıyatının CIA tarafından iki hafta önce başlatıldığını yazdı.
 
Haberde, CIA'ın Suriyeli muhalif gruplara ilk aşamada hafif silah, cephane, arazi araçları, tıbbi ve iletişim malzemeleri vermeye başladığı belirtildi.
 
Haberini ABD'li ve Suriyeli yetkililere dayandıran Washington Post, CIA'ın yaptığı silah sevkıyatının, Suriye'deki yabancı ve İslamcı savaşçılar karşısında güçleri oldukça gerileyen muhalif güçlere yapıldığı ifade edildi.
 
Silah, tıbbi ve iletişim malzemeleri yardımınının son iki hafta içinde muhalif güçlere ulaştırılmaya başlandığı belirtilen haberde, desteğin zamanlamasına vurgu yapıldı.
 
Sevkıyatın, ABD Başkanı Barack Obama'nın 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında kimyasal silah saldırısında bulunan Esad rejimine karşı sınırlı askeri müdahale tartışmalarının yaşandığı bir dönemde başladığına dikkat çekildi.
 
Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Barack Obama'nın geçtiğimiz Haziran ayında muhalif güçlere silah yardımında bulunmaya karar verdiğini söylemişlerdi. Ancak Suriyeli muhalifler, o tarihten bu yana kendilerine herhangi bir silah yardımında bulunulmadığını belirtiyordu.

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