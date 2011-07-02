-WASHINGTON POST: BİN LADİN ENDİŞELİYDİ WASHINGTON (A.A) - 02.07.2011 - El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'in, ömrünün son aylarında karşı karşıya bulunduğu sayısız tehdit nedeniyle örgütü için endişe ettiği ve ağı sağlamlaştırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Washington Post gazetesinde, bin Ladin'in öldürüldüğü evde bulunan belgeler yığınını gördüğü belirtilen Amerikalı kaynaklara dayandırılan haberde, bin Ladin'in sadık yandaşlarından, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) insansız uçaklarıyla düzenlediği saldırıda, El Kaide'nin ödediği ağır bedelden şikayet ettiklerine ilişkin mesajlar aldığı kaydedildi. Bin Ladin'in, diğer sadık yandaşlarından da örgütün içinde bulunduğu ciddi mali sıkıntıdan şikayetler aldığı belirtilen haberde, bin Ladin'in 2 Mayıs'ta öldürülmeden önce, El Kaide içindeki hain ve casusların maskesini düşürmek için bir karşı istihbarat birimi kurulmasına yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Haberde, belgelerin örgütün sıkıntı içinde bulunduğu izlenimini verdiği ve ayrıca bin Ladin'in 11 Eylül saldırıları benzeri bir saldırı düzenlemek gibi takıntısı olduğunu ortaya koyduğu öne sürüldü. Gazeteye konuşan, adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı istihbarat kaynağının, ''Belgeler, bin Ladin'in ilk hedefinin -bunu bir takıntı olarak da adlandırabiliriz- ABD'ye saldırmak olduğunu açıkça gösteriyor'' dediği kaydedildi.