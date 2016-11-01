T24 LogoT24 Logo
Dünya

Washington Post anketinden: Clinton ile Trump arasındaki puan farkı bire indi

8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine az bir süre kala, puan farkı kapanıyor

01 Kasım 2016 13:59

ABD'de başkanlık seçimlerine 1 hafta kala, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Demokrat Parti'nin Hillary Clinton'ı yeniden yakaladı. Washington Post-ABC News tarafından yapılan son ankete göre, Hillary Clinton'ın oy oranı yüzde 46, Donald Trump'ın oy oranı ise yüzde 45 oldu.

8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine az bir süre kala, ABD'de adaylar arasındaki puan farkı kapanıyor.

Ankete katılanların yüzde 60'ı, FBI'ın Clinton e-postaları hakkında tekrar soruşturma başlatmasının kararını etkilemeyeceğini söyledi. 

Yüzde 30, soruşturma nedeniyle Clinton'a desteğini çekmeyi düşünürken, yalnızca yüzde 2'si bu kararla birlikte Clinton'a desteğinin arttığını söyledi.

Araştırmayı yapanlar, FBI soruşturmasının "swing states" denilen eyaletlerdeki kararsız seçmenleri etkilemeyeceğini, halihazırda Trump'a oy verecek ABD'lilerin kanaatlerini güçlendireceğini savunuyor.

ETİKETLER

ABDCumhuriyetçi PartiDonald TrumpDemokrat PartiHillary ClintonWashington PostABC News

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24