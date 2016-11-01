Washington Post anketinden: Clinton ile Trump arasındaki puan farkı bire indi

ABD'de başkanlık seçimlerine 1 hafta kala, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Demokrat Parti'nin Hillary Clinton'ı yeniden yakaladı. Washington Post-ABC News tarafından yapılan son ankete göre, Hillary Clinton'ın oy oranı yüzde 46, Donald Trump'ın oy oranı ise yüzde 45 oldu.

8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine az bir süre kala, ABD'de adaylar arasındaki puan farkı kapanıyor.

Ankete katılanların yüzde 60'ı, FBI'ın Clinton e-postaları hakkında tekrar soruşturma başlatmasının kararını etkilemeyeceğini söyledi.

Yüzde 30, soruşturma nedeniyle Clinton'a desteğini çekmeyi düşünürken, yalnızca yüzde 2'si bu kararla birlikte Clinton'a desteğinin arttığını söyledi.

Araştırmayı yapanlar, FBI soruşturmasının "swing states" denilen eyaletlerdeki kararsız seçmenleri etkilemeyeceğini, halihazırda Trump'a oy verecek ABD'lilerin kanaatlerini güçlendireceğini savunuyor.