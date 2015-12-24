Washington Post ABD'yi karıştıran karikatürü sildi

ABD, 2016'daki başkanlık seçimleri öncesinde aday adayların yarışına sahne olurken, Washington Post gazetesinde de karikatür krizi yaşandı. Gazete, Cumhuriyetçilerin önde giden adayı Ted Cruz’un kızlarını maymun şeklinde gösteren bir karikatür yayımladı ancak gelen tepkiler sonrası karikatürü sildi.

Hürriyet’ten Tolga Tanış’ın haberine göre; ABD’de Kasım 2016’daki başkanlık seçimleri öncesi süren yarışta, başta Cumhuriyetçi Donald Trump olmak üzere adayların birbirlerine yönelik hakarete varan sözleri her geçen gün sertleşirken, ana akım medya da kampanya atmosferine kapıldı. Ve saygın Washington Post gazetesi, Trump’ın ardından Cumhuriyetçilerin önde giden adayı Ted Cruz’un kızlarını maymun şeklinde gösteren bir karikatür yayınladı. Gazete, gelen tepkiler sonrası karikatürü geri çekti.

Karikatür, Cruz’un Noel öncesi yayınlanan bir reklam filminde 5 ve 7 yaşındaki kızlarını da oynatmasını tiye almak için çizilmişti.

Reklam filminde Cruz, eşiyle birlikte bir koltukta kızlarını ortaya almış, onlara politik mesajlar içeren kurgu kitaplar okuyordu. “Obama’nın sağlık sigortası Noel’i nasıl çaldı” adında ya da Hillary Clinton’ın özel e-posta adresinden resmi yazışmalar yapmasına gönderme yapan kötü karakter Grinch’li kitapları okurken, kızları da yorumlar yapıyordu.

"Kızlarım sizin liginizde değil"

Cruz, karikatürün ardından tweet mesajında, “Klas, @washingtonpost kızlarımla dalga geçiyor. Sadece bana saldırın, Caroline ve Catherine sizin liginizde değil” dedi. “Genelde editoryal bölümümüzün politikası çocukları işin dışında tutmaktır” diyerek karikatürün yayınlanmasının bir hata olduğunu söyledi ve çizimi internet yayınından kaldırdı.

Karikatürü hazırlayan Ann Telnaes, Teksas Senatörü olan Cruz’un kızlarını siyasi içerikli reklamda oynatması nedeniyle karikatürün ‘adil’ olduğunu savundu. Cruz’un rakibi, yarışı anketlere göre üçüncü sırada götüren Florida Senatörü Marco Rubio da, karikatürün ‘iğrenç’ olduğunu söyleyerek rakibine destek verdi.