Washington Post: ABD Adalet Bakanı Sessions, istihbarat dinlemelerine takıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rus büyükelçiyle seçimler ve dış politikayla ilgili görüştüğü ileri sürüldü.

Washington Post’un istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Büyükelçi Sergey Kislyak’la gerçekleşen bu görüşmelerin üst düzey Rus yetkililere karşı yapılan dinlemelere takıldığı belirtildi.

Sessions, ilk önce bu görüşmeleri reddetmiş sonrasında ise görüşmeleri kabul edip kampanyayla ilgili olmadığını belirtmişti.

Öte yandan, Trump’ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner üzerindeki kara bulutlar dağılmış değil. Kushner, kongrede istihbarat komitesi önünde ikinci defa ifade vermeyi kabul etti.

Kapalı kapılar ardında yapılacak oturumda Kushner’in yanısıra Trump’ın seçim kampanyasının başındaki isim olan Paul Manafort da ifade verecek. Manafort, Rusya’nın müdahalesiyle ilgili süren soruşturma kapsamında dökümanlarda da sunacak.