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Ekonomi

Washington Mutual kendisini satışa çıkardı

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Washington Mutual, kendisine yeni sahip arıyor.

18 Eylül 2008 03:00

Reuters'ın kaynaklarına dayandırarak duyurduğu habere göre potansiyel alıcılar arasında Citigroup, HSBC, JPMorgan Chase ve Wells Fargo yer alıyor.

ABD'de yılbaşından bu yana 13 bankaya el konulurken, son olarak Lehman Brothers da iflasını istemişti. Dünyanın en büyük sigortacısı olan AIG FED'in verdiği 85 milyar dolarla kurtarılmış, Merrill Lynch de Bank America'nın kanatları altına sığınarak fırtınadan kurtulmuştu.

Morgan Stanley de satılıyor

İngiltere’nin dev kredi bankası HBOS satıldı

Öte yandan sırada Morgan Stanley'in olduğu söylentileri de had safhaya ulaştı. Bugün Morgan'ın Wachovia Bank ile resmi görüşmelere başladığı yönünden haberler gelirken, piyasalar merakla bu görüşmenin sonucunu bekliyor.

ABD'nin en büyük bankaları arasında bulunan Washington Mutual da kendine yeni sahip arıyor. Uzmanlar, olası bir satışın çok da uzak olmadığını savunuyor.

Washington Mutual hisseleri son bir yıl içerisinde yüzde 94 değer kaybederken, özellikle mortgage kredilerinin yarattığı tedirginlik tam bir kaçışa neden oldu.

Bankanın son üç çeyrekteki zararı ise 6.3 milyar dolara ulaştı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde de 4.5 milyar dolarlık zarar bekleniyor.


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