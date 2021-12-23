Washington, İstanbul Emniyeti'ni yalanladı: Suriyeliye pasaport sattığı için gözaltına alınan vatandaş, ABD diplomatı değil

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasını yalanlayarak Türkiye'de geçen ay bir Suriyeliye pasaportunu sattığı için gözaltına alınan ABD vatandaşının bir diplomat olmadığını söyledi.

İstanbul Emniyeti, "D.J.K."nin ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde görev yaptığını iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Türkiye'de bir ABD vatandaşının gözaltını alındığını biliyoruz. Bu kişi bir ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk servislerini veriyoruz" dedi.

Polis, ellerinde D.J.K.'nin İstanbul Havalimanı'nda bir Suriye vatandaşıyla önce kıyafetlerini değiştirip sonra da diplomat pasaportunu ona verdiğine dair video kanıt bulunduğunu belirtmişti.

D.J.K.'nin üzerinde 10 bin dolarlık bir zarfla yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirilmişti.

Suriye vatandaşı da pasaport kontrolde pasaportun şüphe çekmesinin ardından gözaltına alınmıştı.