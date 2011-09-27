-Washıngton Dikilitaşı ziyarete kapatıldı WASHINGTON (A.A) - 27.09.2011 - ABD'nin başkenti Washington'ın en turistik yerlerinden eski başkan George Washington anısına inşa edilen ve 23 Ağustos'ta meydana gelen depremde hasar gören dev dikilitaş ziyarete kapatıldı. ABD'deki ulusal parklar ve tarihi binaların yönetiminden sorumlu National Park Service (NPS) yetkilileri, beş gün zarfında 170 metre uzunluğundaki anıtta ayrıntılı bir inceleme yapılacağını ve ekim ortasına doğru yeniden açılma tarihinin belirleneceğini belirttiler. Yetkililer, ABD'nin doğusunu sallayan 5,8 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan ilk incelemede, dikilitaşın üst kısmındaki piramit biçimli bölümdeki çatlaklara rağmen yapının üst kısımının iyi durumda olduğunu, alt kısmında da düşen parçaların bulunduğunun tespit edildiğini söylediler. Dağcılardan oluşan bir uzman ekip, bugünden itibaren 1848 ve 1884 yılları arasında inşa edilen dev dikilitaştaki hasarları tespit ve yapılacak onarımlar için ayrıntılı incelemeye başlayacak. Günde 1700 kişinin ziyaret ettiği beyaz mermerden anıt 2000'de restore edilmişti.