Washington DC'de silahlı saldırı: 6 yaşında bir çocuk öldürüldü, 5 kişi yaralandı

T24 Dış Haberler

ABD'nin başkenti Washington DC'de gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 6 yaşında bir çocuk vurularak öldürüldü ve 5 kişi yaralandı.

Saldırının cuma günü saat 23.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada memurların olay yerine doğru silah sesleri duyduktan sonra gittikleri ve daha sonra çevredekilerin onları vurulan insanlara götürdüğü belirtildi.

Saldırıda vurulan 6 yaşındaki çocuğun bir hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 3 erkek ve 2 kadının yaralarının ölümcül olmadığı ifade edildi.

Polis, henüz saldırı ile ilgili bir tutuklama yapılmadığını ifade etti.