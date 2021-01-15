Washington DC'de güvenlik endişeleri: Joe Biden'ın yemin töreni provası ertelendi

ABD'de geçen hafta Kapitol binasına yapılan baskının ardından Washington DC'de güvenlik önlemleri artılırken ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleşecek başkanlık yemin töreni provalarının ertelendiğini söyledi.
CNN'e konuşan ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli "Provalar pazartesi yapılacak. Provanın takvimini Gizli Servis, Joe Biden'ın ekibiyle belirliyor. Erteleme kararı aldılar" dedi. Cuccinelli, erteleme kararıyla birlikte Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerinin olası bir saldırı ihtimaline karşı tetikte olacağını ekledi.
ABD'de federal kolluk kuvvetleri, geçen hafta Kapitol binasına düzenlenen baskından bu yana yüksek güvenlik önlemleri almış durumda.
CNN'e konuşan bir kaynak, seçilmiş başkan Joe Biden'ın güvenlik önlemleri nedeniyle Washington DC'ye trenle gitmeyeceğini söyledi.