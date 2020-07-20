Washington DC'de gün ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

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ABD'nin başkenti Washington DC'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldürülürken sekiz kişi de yaralandı.

DC Metropolitan Polisi'nin açıklamasına göre üç şüpheli bir arabadan inip dokuz kişilik bir gruba ateş ettikten sonra koşarak kaçtı.

Polis, saldırının hedefli olduğunu düşündüklerini söyledi. Yaralananlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, diğer yedi kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırganlardan ikisinin uzun namlulu silah kullanırken, biri de tabanca ile ateş açtı.

DC Metropolitan Polis Şefi Peter Newsham, "Güneş tepedeyken çok kalabalık bir sokakta böyle bir silahlı saldırının meydana gelmesinin halk için çok korkutucu olduğunu tahmin edebiliyorum. İnsanlar kalabalık bir blokta nasıl bu kadar kurşun sıkabileceğini düşünebilir anlamıyorum" diye konuştu.

ABD'nin birçok kentinde bu yaz silahlı suçlar artış göstermeye başladı.