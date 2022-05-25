Washington'dan Türkiye'ye: Suriye'nin kuzeyine operasyon istikrarı bozar ve ABD askerlerini riske atar

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni bir sınır ötesi operasyon sinyali vermesinin ardından Washington, Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni bir askeri operasyonun bölgesel istikrarı etkileyeceğini ve ABD askerlerini riske atacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ''Suriye'nin kuzeyinde askeri aktivitenin artması ihtimali ile ilgili haberler ve tartışmalardan; bunun özellikle sivil halk üzerinde oluşturabileceği etkilerden derinden endişeliyiz'' açıklamasında bulundu.

Price, ''Türkiye'nin güney sınırındaki meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz; ancak yeni bir saldırı bölgesel istikrarı baltalar, ABD askerlerini ve koalisyonun IŞİD'le mücadelesini tehlikeye atar'' dedi.

Türkiye'nin Ekim 2019'da yapılan ortak açıklamaya uymasını talep ettiklerini belirten Price, ''Gerilimin herhangi bir şekilde yükseltilmesini kınarız. Mevcut ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz'' dedi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin karşısına çıkan Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır'' demişti.

Erdoğan, gerekli görüşmelerin perşembe günkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yapılacağını bildirmişti.