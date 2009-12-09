Washington Büyükelçisi istifa etti

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Başbakan Erdoğan: Hayırlısı olsun

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, istifa etti. Büyükelçi Şensoy 'Bu konuda konuşmak istemiyorum' demekle yetindi.



Şensoy'un birkaç ay sonra yaş haddinden emekli olacakken, Başbakan Erdoğan'ın son ziyaretinde Beyaz Saray görüşmesinde kriz çıktığı ifade ediliyor. Görüşme sırasında Şensoy'un bir talimatı yerine getirmediği iddia ediliyor. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Nabi Şensoy bu sürtüşmeden sonra Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na görevini bırakmak istediğini ve merkeze alınmak istediğini bildirdi. Bakan da bu talebi kabul ettiğini iletti.



Yaşanan sürtüşmeye ilişkin Ankara kulislerine yansıyan bilgiler ise şöyle:



ABD Başkanı Obama ile Başbakan Erdoğan'ın görüşmesi başlangıçta "başbaşa" olarak planlandı. Ancak Ankara daha sonra bu görüşmeye Dışişleri Bakanları'nın da katılmasını talep etti.



Beyaz Saray'a gidildiğinde görüşmenin başbaşa yapılacağı öğrenildi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Washington Büyükelçisi'ne "Türkiye'deki görüşeye Dışişleri Bakanları da girmişti. Burada niye böyle olmuyor. Siz talebimizi Beyaz Saray'a ilet mediniz mi" diye çıkıştı.



Bunun üzerine Nabi Şensoy, "iletmedik efendim. İsterseniz beni görevden alabilirsiniz" dedi ve diplomasi çevrelerinde şaşkınlık yaratan kriz başlamış oldu.



Washington Büyükelçisinin istifasını Beyaz Saray’da sunduğu iddia edildi



Gelen bilgilere göre Başbakan Erdoğan’ın Washington ziyaretinin danışmanları tarafından programlanması ve büyükelçiliğin birçok konuda ‘by pass’ edilmesi, Büyükelçi Şensoy ve Dışişleri yetkililerinde rahatsızlığa neden olmuştu.



Büyükelçi Şensoy, “Bu konuda konuşmak istemiyorum” demekle yetinirken, haberin medyada yer almasından kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi:



“Washington Büyükelçimiz Sayın Nabi Şensoy 8 Aralık 2009 tarihinde merkez görevine alınmasını talep etmiştir. Sayın Büyükelçinin bu talebi Makam tarafından kabul edilmiştir. 2006 yılı Ocak ayından bu yana Washington Büyükelçiliğimizde görev yapmakta olan Sayın Şensoy’un görev süresi esasen yaş haddinden dolayı 2010 yılının ilk yarısında sona erecekti. Sayın Büyükelçinin bu talebini iletmesi üzerine Washington Büyükelçiliğimize önümüzdeki günlerde yeni bir atama yapılacaktır.”



1945 İstanbul Doğumlu Nabi Sensoy, Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1990-1995 yılları arasında Madrid, 1998-2002 yılları arasında Moskova Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Şensoy 2006 yılından bu yana Washington Büyükelçiliği görevini sürdürüyordu





Emekli büyükelçiler ne dedi?



Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu Başbakan'ın ziyaretinin hemen ardından yaşanan bu durumu "Olağandışı bir tabloyla karşı karşıyayız" diye değerlendirdi. İstifa kararının gerekçelerini tam olarak bilmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Loğoğlu şunları söyledi:



"Eğer konu görüşme formatı ile ilgilisye Başbakan Erdoğan bunu Obama'ya söyler ve görüşme Dışişleri bakanlarının katılımıyla 1+1 olabilirdi. Ancak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ikinci yaş ve emeklilikle ilgili bölümü inciticidir. Önceki yıllarda Demirel'in Baba Bush ile yaptığı görüşmeye Dışişleri Bakanı girmemişti. Sanıyorum, Ecevit'le de aynı durum olmuştu. Görüşmenin başka bir formatta olması istenmiş ise Büyükelçinin yapabileceği pek bir şey yoktur. Bunu o anda Başbakan Erdoğan talep edebilirdi.



Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen de Büyükelçi Şensoy'un birebir görüşmeye girmek istemiş olabileceğini ve bunun gerçekleşmemesi üzerine böyle sonucun yaşanmış olabileceğini kaydetti. Türkmen, böyle bir durumda verilen istifanın Dışişleri Bakanlığı'nca kabul edilmesini doğru bulmadığını söyledi.





Sadece istifalar benzerlik gösteriyor



Turgut Özal döneminde Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Ali Bozer, Büyükelçilik yaptığı dönemde yaşadığı olayı anlattı. Dün yaşanan gelişmeyle ilgili olarak kendi yaşadağı olayla Şensoy'un olayının sadece istifa kısmının benzerlik gösterdiğini belirten Bozer Canlı Gaste programına katılarak şöyle dedi: "Rahmetli Özal, Bush ile başbaşa görüşmek istediğini bana iletti. Ben de bu görüşmenin çok isabetli olacağını söyledim. Özal bana 'müsteşarına söyle, Büyükelçi ile temasa geçsin ve Bush'un bu konudaki görüşünü alalım' dedi. Biz de bu istikamette yürüttük. Görüşmeden uzun bir süre önce gerçekleşen bu konuşmanın ardından Özal-Bush görüşmesine beni çağırmayı ihmal ettiler. Ve bende haysiyetli bir insan olarak önce Başbakan'a daha sonra da Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum."



Nabi Şensoy'u tanığını ve Bu gibi konularda hassas davranacak haysiyetli bir insan olduğunu sözlerine ekleyen Bozer, Şensoy'un bu konuda 'muattap değil aracı' olduğunu söyledi. Bozer, Nabi Şensoy'un istifa etmediğini merkeze alınmasını talep ettiğini söyledi. Bozer aldığı bilgiye göre, "Erdoğan ve Obama görüşme konusunda mutabık kaldıktan sonra Dışişleri Bakanı da bu görüşmeye dahil olmak istemiş, bu husus konusundaki isteğini de Şensoy'a iletmiş. ancak mektubun adresi Nabi Bey değildir. Adres Başbakan'dır. Dışişleri Bakanı bu isteğini Başbakan'a iletmesi gerekir. Eğer Erdoğan uygun görürse Obama ile temasa geçilerek Başkan bu konuda olur cevabını verirse, her iki tarafın Dışişleri Bakanları'nın görüşmeye katılı sağlanır." dedi.