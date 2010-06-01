Washington bocalıyor, Ankara bastırıyor

T24 - Yıldız Yazıcıoğlu -
Washington
Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, New York’ta Birleşmiş Milletler’de İsrail’in
Mavi Marmara Gemisi’nde neden olduğu ölümlere “mazeret yok”
mesajını verdikten sonra bugün Türkiye saatiyle 18.15’te ABD
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Washington’da görüşecek.
Bu görüşme öncesinde Washington’un, tüm ABD’de resmi tatil
olan “Memorial Day” nedeniyle İsrail’in Gazze’ye yönelik
ambargoyu kırmak amacıyla insani yardım malzemeleri taşıyan
gemiler konusunda sessiz kalmayacağı bilinmesine rağmen
“hazırlıksız yakalanmış” tavrı sürüyor. Davutoğlu –
Clinton görüşmesinde sürpriz tavır değişikliği olmazsa İran
konusunda “farklılaşma” içinde olan Türkiye ve ABD’nin,
gelecek aylardaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde
“stratejik ortak” pozisyonlarını koruyamayacağı öngörülüyor.
Washington,
“think-tank” olarak adlandırılan düşünce kuruluşları
nedeniyle “uluslararası ve ulusal politik senaryolar” başkenti.
Burada görevdeki veya emekli politikacılar, askerler,
akademisyenler, diplomatlar dünya ülkeleri ve ilişkileri hakkında
görüşlerini dile getirdikleri toplantılar yanında öneri ve
analizlerini raporlar halinde de Amerikan Kongresi’nden medyaya
ilgililerine sunuyorlar. Bu bakımdan Washington’da “Türkiye,
İsrail’in Türk bayraklı bir gemiye saldırısı sonrasında BM
Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik yaptırımlar uygulanması
gibi konularda nasıl tavır alacak?” gibi analizlere başlandığını
yazmamız yanlış olmayacaktır. Ancak Washington, İsrail’in söz
konusu gemileri “Hoş geldiniz” diye karşılamayacağı
günlerdir konuşulmasına rağmen Türkiye’nin sert tepkisi ve
Amerika’dan benzer yönde tepki beklentisi karşısında “bocalama”
tutumu sergiliyor. ABD tarafınca dün gün boyunca yapılan
açıklamalarda sivil ölümlere “İsrail güvenlik endişesi”
ifadeleriyle gerekçelendirme çabası dikkat çekti.
ABD, üç günlük
tatile iç politikasına fazlasıyla dönük olarak başladı.
Başkan Barack Obama, CNN başta olmak üzere ulusal medyada ana
gündem maddesini oluşturan BP’ye ait petrol kuyusundaki sızıntı
dolayısıyla Meksika Körfezi’nde yaşanan kirlenmeyi yerinde
incelemek üzere bölgeye gitmişti. Obama ve Başkan Yardımcısı
Joe Biden, dünü “Memorial Day” olması dolayısıyla askeri
törenlerde geçirdi. Bu çerçevede, İsrail’in sivillere
saldırısıyla dikkatler ülke dışına “kısmen” çevrilirken;
Obama’nın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon
görüşmesinde “kaygı” ifadeleri ise sadece Türkiye değil
uluslararası kamuoyunu “ikna edici” olmaktan çok uzak
görünüyor.
Davutoğlu’nun,
dün New York’ta BM çatısı altında yaptığı konuşmasındaki
Türkiye’nin İsrail’den beklentileri konusu yanında ABD
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşmesinde, “ABD’nin
tavrından hayal kırıklığı duyulduğu” görüşünü ifade
etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Davutoğlu’nun, “İran’a
yaptırımlar uygulanması konusunda sert açıklamalar yapan ABD’nin
İsrail’e yönelik de tutum alması gerektiği” yönündeki
Türkiye yaklaşımını ifade edeceği söyleniyor. Ancak
Davutoğlu’nun, Clinton’u ve dolayısıyla da Obama yönetimini
ABD – İsrail ilişkileri tarihi dikkate alındığında
Türkiye’nin beklentisi yönünde harekete geçirmesi en basit
ifadeyle zor görünüyor.
Davutoğlu’nun Clinton
ile Türkiye saatiyle 18.15’te görüşmek üzere geleceği
Washington’dan 22.00’de ayrılması ancak öncesinde basın
toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
CNN’nin “sanal
kamuoyu” uyarısı
Bugünkü gelişmeler öncesinde düne
ilişkin son notu CNN’den aktarabiliriz. CNN’in Orta Doğu
analizleriyle tanınan Dış Haberler Editörü Christiane
Amanpour’un ABC transfer olmasıyla birlikte dün ekranda uzman
muhabir Octavia Nasr, İsrail’in saldırısını
değerlendiren isim oldu. Nasr’ın değerlendirmesindeki dikkat
çekici husus ise, İsrail’in gemi baskını konusunda, başta
İslam ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyundan ciddi tepkiler
almayı sürdürmesini “internet” teknolojisinin kullanımına
bağlamasıydı. Nasr, saldırı anı görüntüleri de dahil olmak
üzere İsrail’in sivil ölümlere yol açmasıyla ilgili sadece
medya kuruluşlarına ait internet sitelerine değil sosyal paylaşım
sitelerine binlerce mesaj yağmaya başladığını ve bunun
binlercesini tetikleyeceğini kaydetti.