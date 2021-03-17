Washington, Blinken'ın Pekin temsilcileriyle bir araya gelmesine günler kala 24 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye yaptırım uyguladı

T24 Dış Haberler

Washington, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Alaska'da üst düzey Çinli diplomatlarla bir araya gelmeden günler önce 24 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

Yaptırımlar ABD'nin geçen sene Pekin'in Hong Kong üzerindeki kontrolünü artıran hamlelerine karşı yürürlüğe soktuğu Hong Kong Otonomi Yasası (HKAA) kapsamında uygulandı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Çin'in 25 kişilik Politbüro'sundan Vang Çen ve Pekin'in şehir devletteki baskısını artıran ulusal güvenlik yasasının planlanmasında rol alan tek Hong Konglu olan Tam Yi-Çung da bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı listedeki çoğu kişinin ABD'ye girmesi Trump yönetimi tarafından yasaklanmıştı. HKAA kapsamında şimdi de bu isimlere finansal yaptırımlar uygulanacak.