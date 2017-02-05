Washington Başsavcısı: Kimse hukukun üstünde değil, ABD Başkanı dahil!

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye vize yasağı mahkeme kararıyla ülke genelinde geçici olarak durduruldu. Kararla birlikte daha önce uçağa alınmayan kişilere biniş izni verildi. Washington Eyalet Başsavcısı Ferguson, “Hukuk, ABD Başkanı dahil herkesi sorumlu tutar” açıklamasını yaptı. Trump ise hakim James Robart’a tepki göstererek “Sözde yargıcın saçma görüşü” dedi, kararı tersine çevireceklerini söyledi.

ABD’nin Washington eyaletinin Seattle kentindeki federal bir yargıç, önceki gün, ABD Başkanı Donald Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin (Irak, İran, Libya, Somali, Suriye Sudan, Yemen) vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı. Böylece ABD hükümetinin, kurallara uygun alındığı halde iptal ettiği vizeler ve yeşil kartlar yeniden hüküm kazandı. Federal yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Washington eyaleti adına Başsavcı Bod Ferguson, ABD Başkanı Trump’ın kararının iptali için dava açmıştı. Başsavcı, kararın ABD’de oturma izni olanlara ciddi zarar verdiğini ve ayrımcılığa yol açtığını belirtmişti. Davaya Minnesota eyaleti de destek vermişti. Federal mahkemenin Trump yasağını geçici olarak durduran kararı sonrası açıklama yapan Washington Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, “Hukuk güçlü bir şeydir. Herkesi sorumlu tutar ve bu, ABD Başkanı’nı da kapsar. Kimse hukukun üstünde değil. Başkan bile” ifadelerini kullandı. Ferguson, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, federal hükümetin karara uymasını beklediklerini vurguladı. “Bunun için hukuk fakültesine gittik” ifadesini kullanan Ferguson, gerektiğinde konuyu Yüksek Mahkeme’ye kadar taşıyacaklarını bildirdi

"Bu kadar büyük bir zafer"

Washington Eyalet Valisi Jay Inslee, yargının hükmünü memnuniyetle karşılarken, bunun “çok büyük bir zafer” olduğunu belirtti. Vali Inslee, Trump’ın kararnamesinin geçersiz sayılması için mücadelenin bitmediğini de vurguladı. Washington Valisi, “Hâlâ yapılacak çok iş var. Mücadele henüz kazanılmadı. Bununla birlikte bu zaferle birlikte cesaretlenmeliyiz ve tarihin doğru tarafında savaştığımız için her zamankinden daha kararlı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden satış sitesi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, şirketinin merkezinin de olduğu Washington eyaletindeki davaya destek vermişti. Bezos, şirket çalışanlarına geçen hafta gönderdiği e-mailde yasaktan etkilenen çalışanlara Amazon’un tüm kaynaklarıyla destek vereceğini ifade etmişti.

"Sözde yargıcın saçma görüşü"

ABD Başkanı Trump ise dün karara Twitter’dan tepki gösterdi. Trump, “Kanunların uygulanmasını ülkemizden alan sözde yargıcın görüşü saçma ve tersine çevrilecek” diyerek karara karşı çıkacaklarını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, yazılı bir açıklama yaparak federal yargıç James Robart’ın kararını eleştirdi. ABD Adalet Bakanlığının ‘mümkün olan en kısa sürede’ Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten Spicer, “Başkan’ın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkan’ın ABD halkını koruma sorumluluğu var” dedi. Beyaz Saray’ın açıklamasında federal mahkemenin kararı için kullanılan “rezil” ifadesi daha sonra metinden çıkarıldı.

"Yolcular uçaklara alındı"

Karar sonrası, uluslararası havayolu şirketleri, ABD vizesi ve yeşil kartı olan söz konusu 7 ülkenin vatandaşı olan yolcuları yeniden uçaklara almaya başladı. Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, havayolu şirketlerine, daha önce vizesi olduğu halde uçaklara bindirilmeyen kişilerin uçağa binmesine izin verebileceklerini iletti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda söz konusu 7 ülkenin vatandaşları ABD’ye giden uçaklara alınmaya başladı. Katar havayolları da daha önce uçağa alınmayan yolcuların, rotası ABD olan uçaklara binmesine izin verileceğini açıkladı. ABD Dışişleri yetkilileri, söz konusu yedi ülkeden gelen pasaportlarında geçerli vizesi bulunan kişilerin alınacağını söyledi. Vizeleri iptal edilenlerin durumu ise açıklık kazanmadı.