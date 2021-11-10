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Dünya

Washington, BAE'nin Suriye ziyaretinden "endişeli"

ABD, "Esad'ı acımasız bir diktatör" olarak gördüklerini bir kez daha vurguladı

10 Kasım 2021 12:16

T24 Dış Haberler

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşmesinin kendilerini "endişelendirdiğini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bu ziyaretin gönderdiği sinyaller konusunda duyduklarımızdan endişeliyiz" dedi.

Price açıklamasında, "Daha önce de söylediğimiz gibi, bu yönetim acımasız bir diktatör olan Esad ile ilişkileri normalleştirme girişimlerine hiçbir destek vermeyecek" diye konuştu.

Hala devam eden iç savaşta uzun süre muhalif güçleri destekleyen BAE'nin Şam ziyareti, Abu Dabi-Şam ilişkilerinde büyük bir gelişme olarak yorumlanıyor.

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