Washington B-52'lerle Çin'e meydan okudu

Geçen Cumartesi günü Doğu Çin Denizi üzerinde ''hava savunma bölgesi'' ilan eden Çin hükümeti yabancı uçakların yeni kurallara uyması gerektiğini, aksi takdirde ''olağanüstü savunma önlemleriyle'' karşılaşacaklarını söylemişti.

Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, B-52'lerin ''normal prosedürlere göre'' uçtuğunu belirtti.

Doğu Çin Denizi'ndeki gerginlik, Japonya'nın Senkaku ve Çin'in ise Diaoyu diye adlandırdığı adaların egemenlik hakkı konusunda iki ülke arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

Çin'in ilan ettiği hava savunma bölgesine Japonya ''hiçbir geçerliliği yok'' diye tepki vermişti.

Japonya'nın en büyük iki havayolu şirketi, Çin'in açıkladığı kurallara uymamalarını isteyen Tokyo hükümetinin bu talebi doğrultusunda hareket edeceklerini kaydettiler.

Amerikalı Albay Steve Warren, ''Senkaku adalarının bulunduğu bölgede operasyondaydık. Normal prosedürler neyse onu uyguladık.'' dedi.

Albay Warren, uçuş planlarının önceden bildirilmesi, telsizle iletişime geçilmesi ve frekans kaydı gibi Çin'in öne sürdüğü kuralların ''normal prosedürlere dahil olmadığını'' vurguladı.

Amerikalı yetkililer henüz Çin'den bir yanıt gelmediğini söylüyor.

(BBC Türkçe)