T24 LogoT24 Logo
Dünya

Washington Anıtı'nda ve Temsilciler Meclisi'inde Osmanlı Hatıraları

Sultan Abdülmecit’in gönderdiği tuğralı hatıra taşı ABD’nin simgesi Washington Anıtı’nın 17. katında bulunuyor.

17 Ocak 2011 02:00

T24 - Washington Anıtı’nda Sultan Abdülmecid’in tuğralı hatıra taşı, Temsilciler Meclisi galerisindeise Kanuni Sultan Süleyman’ın mermer kabartma portresi yer alıyor.

Sultan Abdülmecit’in gönderdiği tuğralı hatıra taşı ABD’nin simgesi Washington Anıtı’nın 17. katında bulunuyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

ABD’nin sembolünde Osmanlı hatıraları

ABD’nin başkenti Washington’da, ülkenin sembolü olan Washington Anıtı ile Kongre ve ülkenin en güzel müzelerinden Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, içinde Osmanlı’dan hatıraları barındırıyor. Anıtın ilk köşe taşı 1848 yılında ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da konuldu. Dönemin ABD hükümeti, anıtın yarım kaldığı dönemde bunun bir özgürlük sembolü olduğuna vurgu yaparak, diğer eyalet ve ülkelerden hatıra taşları göndermeleri teklifinde bulundu. Sultan Abdülmecid de üzerinde yaldızlı tuğrası bulunan 60x20x152 santimetre ebadındaki blok taşı gönderdi.  Osmanlı Devleti’nden gelen mermer taş, anıtın 17. katında yer alıyor.


Abdülhamit’in broşu 


Washington’daki Osmanlı izlerinden ikincisi de Smithson Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde. Burada Sultan İkinci Abdülhamid’e ait değerli zümrüt broş da sergileniyor. Değerli taş, ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.  Washington’daki Osmanlı izlerinin bir diğeri de ABD Kongresi’nin galerisinde bulunuyor. Galeride kanun koyuculardan 23’ünün mermer kabartma portresi yer alırken, bu portrelerden biri de Kanuni Sultan Süleyman’a ait. Portre, ünlü heykeltraş Joseph Kiselewski tarafından 1950 yılında yapıldı. 




Mermer, granit ve  kum taşından oluşan Washington Anıtı 169,29 metre yüksekliğiyle dünyanın taştan yapılmış en uzun heykeli ve dikili taşı konumunda. Başkente uçakla veya araçla gelirken, açık havada en az 30 mil uzaktan görülebiliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24