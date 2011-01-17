Washington Anıtı'nda ve Temsilciler Meclisi'inde Osmanlı Hatıraları

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Abdülhamit’in broşu

Sultan Abdülmecit’in gönderdiği tuğralı hatıra taşı ABD’nin simgesi Washington Anıtı’nın 17. katında bulunuyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:ABD’nin başkenti Washington’da, ülkenin sembolü olan Washington Anıtı ile Kongre ve ülkenin en güzel müzelerinden Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, içinde Osmanlı’dan hatıraları barındırıyor. Anıtın ilk köşe taşı 1848 yılında ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da konuldu. Dönemin ABD hükümeti, anıtın yarım kaldığı dönemde bunun bir özgürlük sembolü olduğuna vurgu yaparak, diğer eyalet ve ülkelerden hatıra taşları göndermeleri teklifinde bulundu. Sultan Abdülmecid de üzerinde yaldızlı tuğrası bulunan 60x20x152 santimetre ebadındaki blok taşı gönderdi. Osmanlı Devleti’nden gelen mermer taş, anıtın 17. katında yer alıyor.Washington’daki Osmanlı izlerinden ikincisi de Smithson Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde. Burada Sultan İkinci Abdülhamid’e ait değerli zümrüt broş da sergileniyor. Değerli taş, ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Washington’daki Osmanlı izlerinin bir diğeri de ABD Kongresi’nin galerisinde bulunuyor. Galeride kanun koyuculardan 23’ünün mermer kabartma portresi yer alırken, bu portrelerden biri de Kanuni Sultan Süleyman’a ait. Portre, ünlü heykeltraş Joseph Kiselewski tarafından 1950 yılında yapıldı.Mermer, granit ve kum taşından oluşan Washington Anıtı 169,29 metre yüksekliğiyle dünyanın taştan yapılmış en uzun heykeli ve dikili taşı konumunda. Başkente uçakla veya araçla gelirken, açık havada en az 30 mil uzaktan görülebiliyor.