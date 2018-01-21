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Spor

Warriors'un galibiyet serisine, Houston ‘dur' dedi

Dış sahada 14 maçlık galibiyet serisiyle Houston Rockets deplasmanına çıkan Golden State Warriors, güçlü rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı

21 Ocak 2018 16:31

NBA'de Batı Konferansı'nın zirve mücadelesi veren iki takımının mücadelesinde Golden State Warriors'ı 116-108 yenen Houston Rockets, rakibinin 14 maçlık deplasman galibiyet serisini noktaladı.

Rockets'ta Chris Paul 33 sayı 11 ribaunt 7 asist 3 top çalma, James Harden 22 sayı 8 asist ve Clint Capela 18 sayı 5 ribaunt 4 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadılar.

Warriors cephesinde Kevin Durant'in 26 sayı 7 ribaunt 5 asist, Draymond Green'in 21 sayı 7 ribaunt 6 asist ve Stephen Curry'nin 19 sayı 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

 

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