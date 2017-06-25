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Spor

Warriors'tan 205 milyon dolarlık Curry planı!

Curry, 2012’de Warriors ile dört yıllık ve toplam 44 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı

25 Haziran 2017 13:15

Golden State Warriors, Stephen Curry ile serbest oyuncu döneminde yeniden kontrat imzalamak için oyuncuya beş yıllık ve toplamda 205 milyon dolarlık bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sporx’te yer alan habere göre, takım sahibi Joe Lacob, Curry için; “Steph’i burada tutmak ve mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Burada olmak istediğini biliyoruz, biz de onu burada görmek istiyoruz. Bu yüzden kalması konusunda herhangi bir sorun beklemiyorum” açıklamasını yaptı.

Curry, 2012’de Warriors ile dört yıllık ve toplam 44 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı.

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