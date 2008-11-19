Warriors'ı Morrow sırtlıyor



NBA'de sezona istikrarsız bir giriş yapan Golden State Warriors Salı gecesi, Kuzeybatı Grubu ikincisi Portland Trail Blazers'ı konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçı Warriors 111-106 galip tamamladı.



Oakland ekibinde, bir önceki L.A. Clippers maçını 37 sayıyla tamamlayan çaylak Anthony Morrow 4/5 üç sayı isabetiyle 25 sayı, 4 ribauntluk performansıyla maçın en skorer ismi oldu. Stephen Jackson 10'u son çeyrekte olmak üzere 20 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Corey Maggette 20 sayı, Andris Biedrins 17 sayı, 9 ribaunt, Kelenna Azubuike 15 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.



Oregon temsilcisinde ise kenardan gelen Greg Oden 22 sayı, 10 ribaunt, Brandon Roy 22 sayı, 4 ribaunt, 9 asist, 4 top çalma, çaylak Rudy Fernandez ve Travis Outlaw 13'er sayı, 7'şer ribauntla maçı tamamladılar.



Biri, NBA'in gelecekteki en büyük yıldız adaylarından biri, diğeri ise Georgia Tech mezunu ancak 2008 draftında hiçbir takım tarafından seçilememesi sonrası kariyerine Avrupa'da devam etmek üzereyken son anda guard sıkıntısı yaşayan Golden State Warriors'a bench derinliğini arttırmak için gelmiş bir şutör guard.



Geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle oynayamadan tamamlayan Greg Oden, ligdeki ilk sezonunda yavaş yavaş kalitesini gösterirken Salı gecesi gösterdiği 22 sayı, 10 ribauntluk performans takımının geleceği adına çok olumlu bir sinyal oldu.



Monta Ellis'in cezası ve şutör guard pozisyonunda yaşanan sıkıntı nedeniyle kadroya dahil edilen Anthony Morrow ise Los Angeles Clippers karşısındaki 37 sayılık performansının tesadüf olmadığını, kaliteli kısa rotasyonuna sahip Blazers önünde gösterdiği 25 sayılık oyunuyla gösterdi ve Oakland ekibi için gerçek bir talih kuşu olacağının sinyallerini verdi.



