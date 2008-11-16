Warriors'ı Morrow sırtladı

All-star oyuncu Elton Brand'in takımdan ayrılmasına rağmen Marcus Camby ve Baron Davis'in gelişiyle sezona iddialı giren Los Angeles Clippers, Golden State Warriors'a sahasında 121-103'lük skorla mağlup olarak bu sezonki 8. yenilgisini aldı.Tek galibiyeti bulunan ve Warriors'ı seyircisi önünde yenerek çıkış yakalamak isteyen Clippers, maça kötü başladı. 13-2'lik seriyle ilk dakikalarda farkı çift hanelere taşıyan Warriors, ilk çeyreğin son bölümünde Cuttino Mobley ve Baron Davis'in sayılarına engel olamamasına rağmen çeyreği 36-31 önde bitirdi.İkinci çeyrekte skoru 39-37'ye getirerek farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başaran Warriors, çaylak oyuncu Anthony Morrow'a çözüm üretemedi ve konuk takım oyunun kontrolünü yeniden ele geçirerek soyunma odasına 58-50 üstün gitti.Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Baron Davis'in sayılarıyla Warriors ilk 3.5 dakikada skoru 62-62'ye getirerek eşitliği sağladı. Skor üretmekte zorlanmayan ev sahibi takım öne geçmeyi başarmasına karşın eski Clippers'lı Maggette'yi durduramadı ve konuk takım dördüncü çeyreğe 90-83 önde başladı.Son çeyrekte Morrow'un kaydettiği 11 sayıyla oyuna ağırlığını koyan Warriors, ev sahibi takımın farkı eritmesine izin vermedi ve maçı 121-103'lük skorla kazanarak bu sezonki 4. galibiyetine ulaştı.Draftlarda hiçbir takım tarafından seçilmemesine rağmen Warriors formasıyla ilk kez ilk 5 beşte başladığı maçta olağanüstü bir performans sergileyen Anthony Morrow, 37 sayı – 11 ribaunt – 2 asistle double-double yaptı.42 dakika oyunda kalan 23 yaşındaki oyuncu kullandığı 20 şutun 15'ini sayıya çevirirken, üç sayı çizgisinin gerisinden de 4/5 isabet kaydetti. Ayrıca Morrow, rakip potaya bıraktığı 37 sayıyla, son dönemde draftlarda seçilmeyen oyuncular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim oldu.Tecrübeli oyuncu Stephen Jackson 20 sayı – 10 asist – 4 ribaunt – 2 top çalmayla ön plana çıkarken, Andris Biedrins 17 sayı – 16 ribaunt – 4 asistle, Corey Maggette 17 sayı – 5 ribaunt – 3 asistle maçı tamamladı.Ev sahibi ekipte eski Warriors'lı Baron Davis'in 25 sayı – 11 asist – 4 ribaunt – 3 top çalması galibiyet için yeterli olmazken, Chris Kaman 15 sayı – 13 ribaunt – 1 top çalma – 1 blokla double-double yaptı. Cuttino Mobley ise, 19 sayı – 3 ribaunt – 2 asist – 1 top çalmayla hücumda sahne aldı.