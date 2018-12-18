Warriors yendi, Curry bir kez daha tarihe geçti

NBA'de Golden State Warriors, Memphis Grizzlies'i 110-93'le geçerken; maçı 20 sayıyla tamamlayan Stephen Curry, Warriors tarihinde 15 bin barajını aşan 5. oyuncu oldu.

NBA'de Golden State Warriors, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 110-93 yendi. Kevin Durant 23 sayıyla ev sahibi ekibin en skorer ismi oldu. Warriors'ta Stephen Curry karşılaşmayı 20, Klay Thompson ve Warriors ise 16'şar sayıyla tamamladı.

Maçta kontrolü ele almak için fazla beklemeyen Warriors, ilk periyotta farkı 10 sayıya çıkardı. İlk yarıyı 23 sayı farkla 61-38 önde tamamlayan Golden State Warriors, 2. yarıda yıldızlarını zaman zaman dinlendirdi.

Maçı 20 sayıyla tamamla tamamlayan Stephen Curry, Wilt Chamberlain, Rick Barry, Paul Arizin ve Chris Mullin'in ardından normal sezonda 15 bin sayı barajını aşan tarihteki tarihteki 5. isim unvanını elde etti.

Warriors'ın galibiyetine 23 sayılık katkı yapan Kevin Durant ise, Larry Bird'i (21,791) geçerek NBA tarihinin en çok sayı atan 33. oyuncusu oldu.

Konuk Memhpis'te geçen yıl Warriors ile şampiyonluk yaşayan Omri Casspi ise takımının en skorer ismi oldu ve maçı 20 sayıyla tamamladı.

NBA'de oynayan milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda San Antonio Spurs'e 123-96 yenildiği maçı, 5 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

İşte gecenin sonuçları: