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Spor

Warriors ve Rockets, konferans finaline göz kırptı

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek

07 Mayıs 2018 15:42

NBA konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 118-92, Houston Rockets da Utah Jazz'ı 100-87 yenerek serilerinde 3-1 üstünlük yakaladı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı finali 4. maçında 38 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyen Kevin Durant, Warriors'ın Pelicans deplasmanındaki 118-92'lik galibiyetinde başrol oynadı.

Seride durumu 3-1 yaparak konferans finaline yaklaşan Warriors'ta Stephen Curry 23, Klay Thompson 13 sayı attı.

Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt, Jrue Holiday 19 sayı, 7 ribaunt, E'Twaun Moore ise 20 sayı buldu.

Rockets seriyi kazanmaya yakın

Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde Houston Rockets, Utah Jazz'a konuk olduğu maçta 100-87 galip gelerek durumu 3-1 yaptı ve seriyi kazanmaya yaklaştı.

Rockets'ta Chris Paul 27 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, James Harden 24 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, 6 blokluk performans ortaya koydu.

Jazz'da Donovan Mitchell 25 sayı, 9 ribaunt, Joe Ingles 15 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gobert 11 sayı, 10 ribaunt üretti.

Warriors ve Rockets, birer maç daha kazanması halinde Batı Konferansı finalinde eşleşecek.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

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