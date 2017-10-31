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Spor

Warriors geri döndü

Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanında kazandı

31 Ekim 2017 11:33

Kendi sahasında Washington Wizards'a yenilerek 7 maçta 3 mağlubiyet alan Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanında galip geldi:  141-113. Warriors ilk devreyi 74-57 önde bitirdi, son çeyreği yedeklerle oynadı.

Stephen Curry 30 dakika süre aldığı maçta 31 sayı yaparak tribünlerden büyük alkış topladı. Kevin Durant 19 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Draymond Green 16 sayı, 9 ribaund, 6 asist, Klay Thompson 15 sayı, 4 ribaund, 6 asistlik istatistik oluşturdu.

Los Angeles Clippers'ta Danilo Gallinari 17 sayı, DeAndre Jordan 10 sayı,11 ribaund, Blake Griffin 16 sayı, Lou Williams 17 sayı ile oynadı.

 

 

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