Warriors geri döndü

Kendi sahasında Washington Wizards'a yenilerek 7 maçta 3 mağlubiyet alan Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanında galip geldi: 141-113. Warriors ilk devreyi 74-57 önde bitirdi, son çeyreği yedeklerle oynadı.
Stephen Curry 30 dakika süre aldığı maçta 31 sayı yaparak tribünlerden büyük alkış topladı. Kevin Durant 19 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Draymond Green 16 sayı, 9 ribaund, 6 asist, Klay Thompson 15 sayı, 4 ribaund, 6 asistlik istatistik oluşturdu.
Los Angeles Clippers'ta Danilo Gallinari 17 sayı, DeAndre Jordan 10 sayı,11 ribaund, Blake Griffin 16 sayı, Lou Williams 17 sayı ile oynadı.