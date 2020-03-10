Warren'ın Demokrat Parti ön seçimlerinden çekilmesi Biden'a yaradı; Sanders gemiyi doğrultabilecek mi?

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Demokrat Parti başkan aday adayları arasında en solcu görüşlere sahip olan isimlerden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yarıştan çekilmesi beklenenin aksine Bernie Sanders'a değil, Joe Biden'a fayda sağladı.

Reuters/Ipsos'un anketine göre Biden'ın oy oranı Warren'ın yarıştan çekildiği çarşamba gününden önce yapılan ankete göre yüzde 7 artış göstererek yüzde 47'ye yükseldi.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders'a oy vereceklerini söyleyenlerin sayısı ise son ankete göre değişim göstermeyerek yüzde 30'da kaldı.

Sonuçlar beklenilenin aksine Warren'ın seçmenlerinin destekledikleri adayın daha yakın görüşlere sahip olduğu Sanders'a değil, çoğunlukla Biden'a yöneldiğini gösteriyor.

Warren, Sanders'ın çağrılarına rağmen henüz hiçbir adaya destek çağrısında bulunmadı.

Sanders, ön seçimin ilk ayaklarında başarılı sonuçlar alarak liderliğe oturmuştu, ancak 14 eyaletin oy kullandığı 'Süper Salı'da bu durum değişti. Seçim kampanyalarına son veren Pete Buttigieg ve Amy Klobuchar gibi isimlerin Biden'a destek açıklamasında bulunması rüzgarı tersine çevirdi. Biden 'Süper Salı'da 10 eyalet kazanırken, Sanders dörtte kaldı. Biden, mevcut sonuçlara göre Sanders'ın 83 delege önünde bulunuyor.

Aynı ankette Sanders'ın destekçilerine Biden'ın Demokrat adayı seçilmesi durumunda kime oy verecekleri soruldu. Ankete katılan Sanders destekçilerinin yüzde 60'ı, kazanması durumunda genel seçimlerde Biden'a destek vereceğini söylerken yüzde 30'u oy kullanmayacağını veya küçük partilerden birinin adayını destekleyeceğini dile getirdi. Her on Sanders seçmeninden biri ise Biden aday olursa Donald Trump'ı destekleyeceğini belirtti. ABD'li siyasal bilimciler, 2016'da da Sanders'ın destekçilerinin yaklaşık yüzde 10'unun Trump'a oy verdiğini düşünüyor.

Aralarında Michigan ve Washington'ın da bulunduğu 6 eyalet Demokrat Parti ön seçimleri kapsamında bugün oy kullanacak.