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WARNER BROS'A REKOR TAZMİNAT DAVASI LOS ANGELES (A.A)

11 Mart 2011 00:21

-WARNER BROS'A REKOR TAZMİNAT DAVASI LOS ANGELES (A.A) - 10.03.2011 - Amerikalı aktör Charlie Sheen, film ve televizyon şirketi Warner Bros'a 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.  Ünlülerin internet sitesi TMZ.com.'da yayınlanan dava dilekçesinde, Sheen'in, şirketi, televizyon şovu ''Two And A Half Men''den atılması nedeniyle dava ettiği ifadesine yer verildi.    Dilekçede şovun yapımcısı Chuck Lorre'nin adı ortak davalı olarak geçerken, davanın programın ekibi adına açıldığı kaydedildi. Warner Bros şirketinin sözcüsü ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Lorre ve Warner Bros'un, Charlie Sheen'e ve program ekibine, bu sezonun geri kalan ödemesini tek taraflı olarak yapmama kararı aldığı belirtiliyor.

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