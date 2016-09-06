Warner Bros kendini Google’a şikayet etti

Film stüdyosu Warner Bros telif hakkı yasalarını ihlal ettiğini belirterek, Google arama sonuçlarından kendi web sitesinin kaldırmasını istedi.

Warner Brothers aynı zamanda Amazon ve Sky'ın film arşiviyle, film veritabanı IMDB bağlantılarının da kaldırılmasını istedi.

Talep, Warner Bros adına Vobile isimli şirket tarafından Google'a iletildi.

Şirketin talepleri arasında Warner Bros'un kendi sitesindeki Kara Şovalye, Matrix, Batman gibi filmlerin sayfalarınabağlantıların kaldırılması talepleri de var.

Büyük film stüdyolarının korsan kopyalarla mücadele için kullandığı Vobile, internete yasadışı yüklenen kopyaları arama motorlarına ihbar ediyor.

Şirket, Amazon ve Sky Cinema gibi lisanslı film portallarını da telif hakkı ihlali nedeniyle Google'a şikayet etti.

Vobile tarafından şu ana dek Google'a ihbar edilen 13 milyondan fazla link kaldırıldı.

Daha önce de Lionsgate stüdyolarına ait "London Has Fallen- Londra düştü" filminin Microsoft'un film sitesindeki bağlantının da Google'a ihbar edildiği belirtildi.

Torrent Freak haber sitesinden Ernesto van der Sar "Warner, istemeden insanların yasal içeriğin bulunduğu bağlantıları bulmasını zorlaştırıyor" dedi.

Van der Sar açıklamasında, bu tür hataların ve açıkların çok yaygın olduğunu söyleyerek "Korsan içerik takip şirketleri telif hakkı ihlallerini tespit etmek için otomatik sistemler kullanıyor. Açıkça yapılan hatalar göz önüne alınırsa, burada da böyle bir şey yaşandığına eminim" dedi.

Vobile'in ihbarını inceleyen Google Amazon, IMDB ve Sky Cinema'ya ait film linklerini kaldırmadı.