T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Walt Disney, Twitter'a talip

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın satılacağı iddiasının ardından Google'ın alıcılar arasında yer aldığı ileri sürülmüştü

27 Eylül 2016 20:36

ABD'nin ve dünyanın en büyük medya kuruluşlarından Walt Disney'in Twitter'ı satın almak için teklif yapacağı öne sürüldü.  Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın satılacağı iddiası gündeme gelmiş, ilgilenenler arasında Google’ın da bulunduğu belirtilmişti.  

Wall Street Journal'ın haberine göre, Disney’in olası bir satışta ne kadar teklif verileceğini finansal danışmanlarıyla görüşmeye başladığı öne sürülürken  konuyla ilgili olarak iki taraftan da resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Uzmanlara göre Mickey Mouse'un yaratıcısı, Twitter'ı satın alarak video yayın stratejisini geliştirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Monness Crespi Hardt & Co.'nun İnternet Analisti James Cakmak, Bloomberg News'a yaptığı açıklamada insanların giderek kablolu yayınlardan uzaklaştığı ve daha ucuz olan Apple TV, Youtube, Netflix gibi internet tabanlı yayınlara yöneldiği bir dünyada Disney'in de stratejisini değiştirmek istediğini söyledi. Cakmak, Disney'in kendilerini daha fazla insana ulaştıracak teknolojilere yatırım yaptığını ifade etti.
 

Çok sayıda talibi var


Twitter'la ilgilenen tek firma Walt Disney değil. ABD'li yayın kurumu CNBC'nin geçen hafta, Google ve Salesforce'un sosyal medya devini satın almaya niyetli olduğunu duyurmasıyla Twitter hisseleri açılışta yüzde 19'a varan prim yapmıştı.

Apple ve milyarder medya patronu Rupert Murdoch da kulislerde konuşulan diğer taliplerden. 

Şirketten önemli oranda hisse satın alacağının konuşulduğu "büyük balıklar" arasında iseMicrosoft'un eski CEO'su Steve Ballmer ile Suudi Prens Alwaleed Bin Talal bulunuyor.

 

ETİKETLER

walt disneytwittergoogleekonomisatış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24