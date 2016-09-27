Walt Disney, Twitter'a talip

ABD'nin ve dünyanın en büyük medya kuruluşlarından Walt Disney'in Twitter'ı satın almak için teklif yapacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın satılacağı iddiası gündeme gelmiş, ilgilenenler arasında Google’ın da bulunduğu belirtilmişti.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Disney’in olası bir satışta ne kadar teklif verileceğini finansal danışmanlarıyla görüşmeye başladığı öne sürülürken konuyla ilgili olarak iki taraftan da resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Uzmanlara göre Mickey Mouse'un yaratıcısı, Twitter'ı satın alarak video yayın stratejisini geliştirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.



Monness Crespi Hardt & Co.'nun İnternet Analisti James Cakmak, Bloomberg News'a yaptığı açıklamada insanların giderek kablolu yayınlardan uzaklaştığı ve daha ucuz olan Apple TV, Youtube, Netflix gibi internet tabanlı yayınlara yöneldiği bir dünyada Disney'in de stratejisini değiştirmek istediğini söyledi. Cakmak, Disney'in kendilerini daha fazla insana ulaştıracak teknolojilere yatırım yaptığını ifade etti.



Çok sayıda talibi var



Twitter'la ilgilenen tek firma Walt Disney değil. ABD'li yayın kurumu CNBC'nin geçen hafta, Google ve Salesforce'un sosyal medya devini satın almaya niyetli olduğunu duyurmasıyla Twitter hisseleri açılışta yüzde 19'a varan prim yapmıştı.



Apple ve milyarder medya patronu Rupert Murdoch da kulislerde konuşulan diğer taliplerden.



Şirketten önemli oranda hisse satın alacağının konuşulduğu "büyük balıklar" arasında iseMicrosoft'un eski CEO'su Steve Ballmer ile Suudi Prens Alwaleed Bin Talal bulunuyor.