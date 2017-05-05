Walmart'tan alınan bir çantanın içinden Çinli mahkûmun mektubu çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde, ülkenin en önemli perakende satış mağazalarından birisi olan Walmart'tan çanta satın alan bir müşteri, aldığı çantanın içinde Çince yazılmış bir mektup buldu. Laura Wallace adındaki müşteri Tucson şehri yakınlarındaki Walmart'tan aldığı çantanın içinde bulduğu mektubu tercüme ettirdi. Mektubun Çin'de işçi mahkûmlar tarafından yazıldığı anlaşıldı.

BirGün’de yer alan habere göre, Çinli işçi, bahsi geçen mektupta çalışma koşullarına dair birçok şey anlatıyor.

"Çin'de hapiste olmak..."

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi eyaletinde, Yingshan Cezaevi'nde yatan bir mahkûm tarafından yazılan mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Cezaevinde mahkûmlar, günlük 14 saat, öğle arası veya gün içerisinde hiçbir dinlence olmaksızın çalışıyor. Mesai gece yarısı 12'den sonra devam ediyor. İşini bitirmeyen mahkûmlarsa eziyet görüyor ve de dövülüyor. Mahkûmlara tuzsuz ve yağsız yemekler veriliyor. Mahkûmlara her ay 2000 yuan ödeniyor ancak ilave olarak verilen yemeklerse polisler tarafından el konuluyor. Eğer mahkûmlar hastalanır da doktora gitmeye ihtiyaç duyarsa, hastane masrafları maaşlarından kesiliyor. Bilin ki, Çin'de hapiste olmak Amerika'da hapiste olmaya benzemez. Çin'de hapiste olmak, at, inek, domuz ya da köpek gibi olmaktır. Özetle de insanlık dışıdır."

Mektubu satın aldığı çantada bulan Laura Wallace, amacının kesinlike ne Walmart'a ne de başka bir mağazaya saldırmak olmadığını ifade ederken, "Bu muhtemelen her yerde ve her zaman meydana gelen ya da gelebilecek bir durum. Tüketiciler de bu durumdan muhtemelen haberdar değiller" dedi.

Walmart'tan olayla ilgili açıklama

Walmart olayla ilgili Arizona'da yayın yapan KVOA-TV'ye bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Mektubun orjinal olup olmadığını doğrulama imkanı olmadığından dolayı bu not üzerinde yorum yapamayız. Ancak ürünleri tedarik ettiğimiz ağın tamamının iyi koşullara sahip olması gerekiyor" dedi.

Şirketin Ulusal Medya İlişkileri Direktörü Ragan Dickens ise medya ile ufak bir not paylaşarak, "Müşteriyle temas halindeyiz. Ve ona bu konuyu bizlere sunduğu için teşekkür ediyoruz. Sahip olduğumuz bilgilerle, olanları inceleyerek, uygun önlemleri alacağız" dedi.

Eleştirilerin odağı: Walmart

Walmart uluslararası kamuoyunda Çin'de çok ucuz maliyetlerle işçi çalıştırdığından dolayı uzun bir süredir eleştirilerin odağındaydı. Çinli işçinin yazdığı bu mektup sonrasında ise Walmart, China Labor Watch (Çinli işçilerin koşullarını izleyen bir kuruluş) tarafından da sert bir biçimde eleştirildi.

Şirketin Ulusal Medya İlişkileri Direktörü Ragan Dickens, China Labor Watch'ın suçlamasıyla ilgili olarak ayrı bir açıklama yaptı:

"Ürünlerimizin şeffaf bir şekilde tedarik edilmesine önem veriyoruz ve bu iddiaları ciddiye alıyoruz. Tedarikçilerimizden, tedarik zincirindeki tüm emeğin insanları mutlu eder biçimde olmasını istiyoruz. Walmart'ın hapishaneler üzerinden bir iş yapması ise yanlış."