Wallraff bu kez Somalili göçmen kılığına girdi

80’lerde ülkesindeki Türk karşıtlığını, Türk işçisi kılığında belgeleyen Günter Wallraff, bu kez siyah oldu; Almanların Afrikalı göçmenlere olan yaklaşımını sınadı ve genellikle dışlanan bir tavırla karşılaştı



1980’lerde Türk çelik işçisi kılığına girerek Almanya’daki Türk karşıtı önyargıları sergileyen Alman araştırmacı gazeteci Günter Wallraff, bu kez yüzünü siyaha boyayarak Somalili bir göçmen kılığında Almanların Afrikalılara bakışını test etti. Milliyet gazetesinin haberine göre, Somalili Kwami Ogonno adıyla Alman toplumunun çeşitli kesimleriyle ilişki kuran Wallraff, genellikle dışlayan, yok sayan veya reddeden bir tavırla karşılaştı; çok az tehdit aldı ve yalnızca bir kere himaye gördü. Almanlar, “çakma” Somalili Wallraff’a karşı bilinçaltlarındaki ırkçı önyargıları terbiye dışı bir dil kullanarak da ortaya koydu.



Yaşadıklarını “Black on White” (Beyaz Üzerinde Kara) adıyla kitaplaştırıp, filmini de yapan Alman gazeteci, yüzünü siyaha boyayıp başına kıvırcık saçlı bir peruk geçirdikten sonra, rengârenk gömleğiyle ilk durağı olan Köln’de ev köpeklerini eğiten bir merkeze gitti. Kwami burada dazlakların saldırısından korunmak için köpeğinin eğitilmesini istedi. Ancak merkezin sahibi, “Üzgünüm, hiç yer kalmadı” yanıtını verdi. Kwami ısrar edince de aslında 60 euro olan fiyatı 250 euro’ya çıkardı. Sonunda, Kwami vazgeçti. Kwami’den sonra gelen beyaz bir Alman’ın kaydı hemen yapıldı ve bu durum Wallraff’ın gizli kamerasıyla kaydedildi.



Wallraff, Kwami olarak Dinamo Dresden Futbol Kulübü’nün taraftarlarının seyahat ettiği trende fiziksel şiddetle tehdit edildi. Ardından genellikle yabancıların kaldığı bir yerde daire kiralamaya çalışan Kwami ev sahibesiyle telefonda anlaşmasına karşılık yüz yüze gelince kadının hemen vazgeçtiğini gördü. Kwami uzaklaşırken kadın arkasından “Gerçekten siyah, çok kötü” diye söylendi. İki siyahi kadın arkadaşıyla Minden’de bir kamp alanında kamp kurmaya kalkınca yönetici Kwami’ye yer kalmadığını söyledi. Küçük çaplı tartışma sırasında yönetici problemin Kwami’nin ten renginden kaynaklandığını itiraf etmekten çekinmedi. Yalnızca Bavyera’daki bir barda Kwami kendisini rahatsız eden sataşmaları 2 beyazın koruması sayesinde savuşturdu.