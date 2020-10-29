Wallace protestoları nedeniyle Philadelphia'da sokağa çıkma yasağı

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde, 2 polisin, elinde bıçak bulunan siyah Amerikalı Walter Wallace'i öldürmesi üzerine başlayan protestoların kontrol altına alınması için kentte bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, protestoların 3. gecesinde, yerel saatle 21.00’den perşembe 06.00’ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Emniyet yetkilileri, pazartesi gecesinden beri devam eden protesto gösterilerinde şimdiye kadar 172 kişinin gözaltına alındığını, 53 polis memurunun yaralandığını ve 17 polis aracının zarar gördüğünü açıkladı.

New York'taki protestolarda 30'a yakın kişi tutuklandı

Philadelphia şehrinde başlayan protestolar ikinci gününde New York’un Brooklyn şehrine sıçramıştı. Protestolarda göstericiler ve polis arasında yaşanan arbedelerin ardından polis tarafından yapılan açıklamada, 30'a yakın eylemcinin tutuklandığı bildirildi.