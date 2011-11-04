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Dünya

Wall Street'teki Türk protestocu olay çıkardı

New York'ta "Wall Street'i İşgal Et" protestocularının 17 Eylül'den beri kaldıkları ve protestoların...

04 Kasım 2011 02:00

T24 - New York'ta "Wall Street'i İşgal Et" protestocularının 17 Eylül'den beri kaldıkları ve protestoların merkezi olarak bilinen Zuccotti Park'ta olay çıktı. 

Wall Street'teki Türk protestocu olay çıkardı

Clevelend’lı Amerikalı evsiz Jeremy Clinch, protestoların ilk gününden itibaren parkta olduğunu ve hala bir çadırı olmadığını iddia ederek sabah saatlerinde çadırlarında uyuyan protestoculara saldırdı. Olay dün sabah erken saatlerde meydana geldi. Akıl hastası olduğu iddia edilen evsiz Jeremy Clinch, çadırlarında uyuyan protestoculara saldırdı. Evsiz Amerikalı, uzun bir süredir "Wall Street’i işgal Et" protestolarına katılan ve protestocularla birlikte eylemlerin merkezi Zuccotti Park’ta yaşayan Recai İskender’in çadırını da tekmeleyince, o sırada çadırında uyumakta olan Türk protestocunun sert tepkisiyle karşılaştı. 

Evsiz Amerikalı, Türk protestocu İskender’den dayak yedi. Yediği yumrukların etkisiyle yere düşen evsiz Amerikalı’ya parkta bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Olay sonrası New York Post gazetesine konuşan 48 yaşındaki İskender, eski bir Türk diplomatı olduğunu iddia etti. İskender, evsiz Amerikalı’nın New York Belediye Başkanı tarafından protestocuları kışkırtma amacıyla sızdırılmış bir polis ajanı olduğunu da sözlerine ekledi.



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