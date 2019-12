Wall Street'te yastık savaşı

ABD'nin New York kentinde Wall Street'te bulunan New York Borsası önünde "yastık savaşı" yapıldı.



Kentte geleneksel olarak her yıl stres atma amacıyla düzenlenen "yastık savaşı günü" bu yıl öncekilerden farklı olarak Wall Street'teki tarihi borsa binası önünde yapıldı. Küresel mali krizin geçen yıl ilk kez hissedildiği yer olan New York Borsası'nın tarihi binası önündeki eğlenceli etkinliğe katılanlar, ellerinde yastıklarla Manhattan'a geldi.



Yapılan geri sayımın ardından birbirlerine yastıklarla vurmaya başlayan yüzlerce kişi, finans merkezinin olduğu bölgede renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılanlardan kimileri yüzlerine yaptıkları özel makyajlar ve kıyafetlerle ilgi odağı oldu.

New York Borsası önündeki yastık savaşı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, alana sığmayanlar da çevredeki sokaklarda yastık savaşı yaptı.