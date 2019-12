Wall Street'te yaprak dökümü

ABD’nin zor günler geçiren yatırım bankası Lehman Brothers için CEO’lar ve hükümet arasında geçen kurtarma operasyonu çalışmaları sürerken bankanın taliplerinden Barclays hükümetten finansal garanti alamadığı gerekçesiyle Lehman Brothers ile artık ilgilenmediğini açıkladı.



Merrill Lynch'in ise, Bank of America tarafından 50 milyar dolara satın alınmayı kabul ettiği öne sürülüyor



ABD'nin 4'üncü büyük yatırım bankası Lehman Brothers’ı kurtarmak için toplanan Amerika Merkez Bankası (FED) yetkilileri ve aralarında Goldman Sachs’ın CEO’su Lloyd Blankfein, JP Morgan’ın CEO’su James Dimon, Citigroup CEO’su Vikram Pandit gibi Wall Street firmalarının tepe yöneticilerinin bulunduğu zirveden de henüz sonuç alınamadı.



ABD Hazine Bakanı Christopher Cox ve Amerikan Sermaya Piyasası Kurulu (SEC) Başkanı Timathy Geithner’in sabah 6 telefonuyla toplantıya çağırılan ve Lehman Brothers’ı kurtarma yarışında ’şövalye’ diye anılan CEO’lar pazar günü devam eden ikinci zirveye de ’kurtarmanın nasıl finanse edileceği’ konusunda fikir birliğine varamadan girdiler.



CEO’ların operasyon konusunda ortak bir karara varamamaları durumunda gözler Bank Of America’ya kayacak. O da vazgeçerse 158 yıllık kurumun iflasına kesin gözüyle bakılıyor.



Umutsuz bir çaba



Lehman’ı almak isteyen şövalye sayısının azaldığı bildirildilirken acil görüşmelerin pazartesi de devam edebileceği söyleniyor. Toplantılar New York ve Londra’da aynı anda yapılıyor. Ajanslar ve gazeteler üçüncü güne sarktığı konuşulan kurtarma zirvelerini ’umutsuz bir çaba’ olarak değerlendirdi.



LTCM’nin kurtarılışı gibi



Goldman Sachs, Merrill Lynch, JPMorgan Chase ve Citigroup’un CEO’larının hepsi cuma ve cumartesi akşamki toplantıların ikisine de katılırken, konuya yakın iki kaynaklar CEO’ların toplantısının 1998’da hedge fon Long-Term Capital Management’ın (LTCM) kurtarılışını anımsattığını söyledi. LTCM bankaların sermaye katkısıyla zor durumdan kurtarılmıştı. Cumartesi günü öğleden sonra JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Merrill CEO’su John Thain ve Citigroup CEO’su Vikram Pandit, FED New York’un merkezinden ayrı araçlara binerek ayrılırken görüldü. FED sözcüsü, görüşmelerin kesildiğini ve pazar günü devam edeceğini açıklamıştı.



Görüşmelere yakın kaynaklar, görüşmelerden Lehman’ın iyi varlıklarının rakip bankalar tarafından satın alınması, hatta iflasına izin verilmesi gibi sonuçların çıkabileceğini söyledi. İlk toplantıda konuşulan konular şöyle aktarıldı: "Bir plan altında Bank of America’nın (BOA) Lehman’ın iyi durumdaki varlıklarını satın alabileceği dile getirildi. Lehman’ın kötü durumdaki gayrimenkul gibi varlıkları ise oluşturulacak ’kötü’ bankada koruma altına alınabilir. Diğer Wall Street firmaları da bu kötü durumdaki bankaya piyasayı zor durumda bırakmaması için sermaye enjekte edebilir. Bankalar aynı zamanda, hükümetin zor durumdaki bankayı finansal olarak desteklemesini bekliyor."



Lehman iflas dosyası hazırlıyor iddiası



The Wall Street Journal gazetesi konuya yakın kaynaklara dayandırarak, "Lehman’ın hukuk firması Weil Gotshal & Manges ile olası bir iflas durumu için dosya hazırladığını" ileri sürdü. Lehman Brothers’ın kurtarılması toplantılarını yorumlayan Westwood Capital’dan bankacı Dan Alpert, "Burada en büyük endişe, sistemde büyük sermaye sıkıntısı var. Bu önemli bir sorun, başka bir yarım trilyon dolarlık zarar olabilir ve siz bunu bir yerlerden bulmak zorundasınız" dedi. Diğer bir analist Charles Peabody ise, daha önce kurtarılan LTCM’nin çoğu Wall Street firmasının müşterisi olduğuna dikkat çekerek, "Lehman ise onların rakibi. Goldman Sachs’ın Lehman’ı sektörde tutmak istediğinden emin değilim. Lehman için en uygun senaryo önceden planlanmış bir iflas olabilir" yorumunu yaptı.



Bank of America istekli göründü



Görüşmeyi takip eden kaynaklar, sorunun yeterince bankanın planı desteklememesi olduğunu söylüyor. Yeterli fonu sağlayacak pozisyondaki banka sayısı çok fazla değil. Ayrıca bankalar, Bank of America’nın değerli varlıkları alarak gitmesini hoş karşılamıyor. ABD saatiyle öğlen 15:00 gibi bankanın başkanı Robert Diamond, FED New York’un binasından elinde çantayla içeri girdi. Barclays vazgeçmiş olsa da açık alıcı olan Bank of America bir anlaşmaya yakın görünüyor. Ancak Lehman’ın tamamını hükümet yardımı olmadan satın almak istemediği toplantıdan sızan bilgiler arasında bulunuyor. Bank Of America da Lehman’ın kötü durumdaki varlıklarıyla çok ilgilenmiyor.