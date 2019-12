-WALL STREET'TE TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ NEW YORK (A.A) - 26.05.2011 - ABD'nin New York kentinde, borsanın bulunduğu Wall Street'te, düzenlenen törenle Türk bayrağı göndere çekildi. New York'ta 28 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali öncesindeki tören, Wall Street'teki Bowling Green Park'ında, New York borsasını simgeleyen boğa heykeli önünde yapıldı. Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) tarafından, Türk Hars Birliği Başkan Yardımcısı ve ''Bowling Green Derneği'' kıdemli üyesi İbrahim Kurtuluş önderliğinde düzenlenen törene, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Kaya Boztepe, TACCI Başkanı Celal Seçilmiş başta olmak üzere çok sayıda Türk ve Amerikalı katıldı. Törende konuşan Mehmet Samsar, bu haftanın Türk tarihi açısından çok önemli bir hafta olduğunun altını çizerek ''Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlatmıştı. Atatürk'ün, 1919'un Mayıs ayında başlattığı bu mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bugün hepimiz bu sayede bu törende yer alabiliyoruz'' dedi. Samsar konuşmasında Türkiye ve Amerika'nın geçmişten günümüze gelen ilişkilerine de değinerek, iki ülkenin iki iyi dost olduğunu kaydetti. Türk Hars Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Kurtuluş da konuşmasında, 10 yıl önce 4 kişi olarak ilk kez Türk Bayrağını Wall Street'te göndere çektiklerini, bugün 10. kez düzenlenen bu törene ise yüzlerce insanın katılmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. TADF Başkanı Kaya Boztepe de Wall Street'teki törene katılan herkese teşekkür ederek Türk toplumunu Cumartesi günü yapılacak Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'ne davet etti. Wall Street'teki törenin ardından, boğa heykelinin olduğu meydanda yapılan halk oyunları gösterilerini Amerikalılar ve Türkler coşku içinde izledi ve uzun süre alkışladı.